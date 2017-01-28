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    Лэмпард отказался от предложений клубов из АПЛ

    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард дал понять, что этой зимой он мог вернуться в АПЛ. По словам 38-летнего футболиста, в нем были заинтересованы несколько английских команд.

    «Это правда, что я отклонил несколько предложений от клубов из АПЛ. Уверен, что это правильное решение, так как не чувствую, что способен показать хорошую игру из-за плохой физической формы. Но я ценю то, что во мне по-прежнему заинтересованы.

    Конечно, я хотел бы вернуться в «Челси», но это вряд ли возможно», – сказал Лэмпард.

    Напомним, что последним клубом англичанина был «Нью-Йорк Сити», который он покинул в ноябре 2016 года.

    Источник: Daily Mail

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    28.01.2017 07:57
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