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    Цаллагов: «Зенит» – другой уровень, но не другая планета»

    Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал о первых впечатлениях от пребывания в стане сине-бело-голубых.

    «Попал на другую планету? Нет, я бы так не говорил. Конечно, по сравнению с «Крыльями Советов» уровень «Зенита» гораздо выше, но особо ничего не поразило. Готов ли к конкуренции? Конечно. Иначе речи о переходе и быть не могло, в Самаре меня все устраивало. В Петербург я приехал не для того, чтобы полировать скамейку, хочу пробиться в основной состав. Смогу ли – другой вопрос. Но однозначно приложу все усилия», – заявил Цаллагов.

    Напомним, что на пару с Цаллаговым в «Зенит» из «Крыльев Советов» перешел полузащитник Йоан Молло.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.01.2017 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 28 января 2017, 03:26

      Ибрагим, мы гордимся тобой)))

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