Цаллагов: «Зенит» – другой уровень, но не другая планета»

Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал о первых впечатлениях от пребывания в стане сине-бело-голубых.

«Попал на другую планету? Нет, я бы так не говорил. Конечно, по сравнению с «Крыльями Советов» уровень «Зенита» гораздо выше, но особо ничего не поразило. Готов ли к конкуренции? Конечно. Иначе речи о переходе и быть не могло, в Самаре меня все устраивало. В Петербург я приехал не для того, чтобы полировать скамейку, хочу пробиться в основной состав. Смогу ли – другой вопрос. Но однозначно приложу все усилия», – заявил Цаллагов.

Напомним, что на пару с Цаллаговым в «Зенит» из «Крыльев Советов» перешел полузащитник Йоан Молло.