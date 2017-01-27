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    Туран пообещал сбрить бороду, если «Барселона» победит в ЛЧ

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран пообещал сбрить бороду, если каталонская команда одержит победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Турецкий футболист выложил пост в Twitter, в котором сообщил о том, что 13 голов за сезон – лучший показатель в его карьере. Голкипер сине-гранатовых Марк-Андре Тер Штеген поинтересовался у хавбека, готов ли он сбрить бороду, если забьет по итогам сезона 20 голов. Туран ответил, что пойдет на такое лишь в том случае, если «Барселона» станет победителем ЛЧ.

    Источник: Twitter

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    27.01.2017 16:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 27 января 2017, 20:14

      да хоть сожги

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 27 января 2017, 19:53

      Можеш начинать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 27 января 2017, 17:43

      воу, ну всё, у барсы теперь есть стимул к победе, чтоб побрить Турана потом=)

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 27 января 2017, 17:37

      Вау!!! Лобок и ноги не забудь...

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 27 января 2017, 17:22

      вряд ли победит, да и новая борода отрастет за неделю у него.

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