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  • Туран пообещал сбрить бороду, если «Барселона» победит в ЛЧ

Туран пообещал сбрить бороду, если «Барселона» победит в ЛЧ

27 января 2017, 16:31
5

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран пообещал сбрить бороду, если каталонская команда одержит победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Турецкий футболист выложил пост в Twitter, в котором сообщил о том, что 13 голов за сезон – лучший показатель в его карьере. Голкипер сине-гранатовых Марк-Андре Тер Штеген поинтересовался у хавбека, готов ли он сбрить бороду, если забьет по итогам сезона 20 голов. Туран ответил, что пойдет на такое лишь в том случае, если «Барселона» станет победителем ЛЧ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Барселона Туран Арда тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (5)
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vick-north-west
1485526979
вряд ли победит, да и новая борода отрастет за неделю у него.
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Kybik-Pybik
1485527873
Вау!!! Лобок и ноги не забудь...
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ПаХан638
1485528188
воу, ну всё, у барсы теперь есть стимул к победе, чтоб побрить Турана потом=)
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artem 81
1485535999
Можеш начинать
Ответить
Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485537241
да хоть сожги
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