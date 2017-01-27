Туран пообещал сбрить бороду, если «Барселона» победит в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран пообещал сбрить бороду, если каталонская команда одержит победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Турецкий футболист выложил пост в Twitter, в котором сообщил о том, что 13 голов за сезон – лучший показатель в его карьере. Голкипер сине-гранатовых Марк-Андре Тер Штеген поинтересовался у хавбека, готов ли он сбрить бороду, если забьет по итогам сезона 20 голов. Туран ответил, что пойдет на такое лишь в том случае, если «Барселона» станет победителем ЛЧ.