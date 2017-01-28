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    Лига 1. Хет-трик Гомиса помог «Марселю» разгромить «Монпелье»

    В поединке 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на домашнем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1. Три мяча в составе хозяев записал в свой актив Бафетимби Гомис. Отметим также, что гости заканчивали матч вдесятером.

    Таким образом, «Марсель» идет на пятой позиции в турнирной таблице, тогда как «Монпелье» занимает 14-ю строчку.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Марсель – Монпелье – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гомис, 4; 2:0 – Гомис, 19; 3:0 – Роланду, 38; 3:1 – Будебуз, 49; 4:1 – Гомис, 77; 5:1 – Товен, 87 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2017 00:45
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