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    «Дармштадт» избавился от полузащитника, обвиняемого в связях с исламистскими организациями

    Руководство «Дармштадта» разорвало контракт с полузащитником Энисом Бен-Хатира по обоюдному согласию сторон. Причиной этому послужила информация о связях футболиста с радикальными исламистскими группировками салафитов. Он оказывал финансовую помощь организации Ansaar International, которая занимается благотворительными проектами на территории Сирии, Сомали, Афганистана и Палестины. В Германии считается, что данная компания оказывает поддержку террористам. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о запрете Ansaar на территории Германии.

    «Дармштадт» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. В текущем сезоне Бен-Хатира провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя желтыми карточками.

    Источник: ФК «Дармштадт»

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    27.01.2017 11:32
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