«Дармштадт» избавился от полузащитника, обвиняемого в связях с исламистскими организациями

Руководство «Дармштадта» разорвало контракт с полузащитником Энисом Бен-Хатира по обоюдному согласию сторон. Причиной этому послужила информация о связях футболиста с радикальными исламистскими группировками салафитов. Он оказывал финансовую помощь организации Ansaar International, которая занимается благотворительными проектами на территории Сирии, Сомали, Афганистана и Палестины. В Германии считается, что данная компания оказывает поддержку террористам. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о запрете Ansaar на территории Германии.

«Дармштадт» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. В текущем сезоне Бен-Хатира провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя желтыми карточками.