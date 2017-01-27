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    Зурутуса: «Есть два-три футболиста «Барселоны», которые пытаются играть грязно»

    Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Зурутуса раскритиковал «Барселону» за грязную игру в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании.

    «Я видел удары исподтишка и другие действия соперников в матче, победитель которого был решен заранее. И все это вызывает сожаление. Всегда есть два-три футболиста «Барселоны», которые пытаются действовать не по-спортивному, используя удары локтями. Зачастую на футбольном поле происходят безобразные вещи, которые со стороны не очень заметны. В этом матче также были странные действия.

    Месси? Насчет него у меня нет никаких жалоб, он просто хочет играть в футбол», – сказал Зурутуса.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал Сосьедад» закончился со счетом 5:2.

    Источник: Marca

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    27.01.2017 07:42
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