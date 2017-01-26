Адриан Рамос подписал контракт с «Чунцин Лифань»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продолжит карьеру в Китае. Футболист подписал контракт с клубом «Чунцин Лифань». Выступления в Китае форвард начнет со следующего сезона, а нынешний доиграет в качестве арендованного игрока в составе «Гранады».
«Еще в прошлом году Рамосу поступило заманчивое предложение из Китая. У футболиста сохранялось желание перебраться в эту страну. Мы согласились на трансфер, так как учитывали желание самого Рамоса и выгодные условия сделки», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
В текущем сезоне Рамос провел в чемпионате Германии семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Таблица зимних трансферов Бундеслиги
Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд