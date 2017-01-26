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    Адриан Рамос подписал контракт с «Чунцин Лифань»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продолжит карьеру в Китае. Футболист подписал контракт с клубом «Чунцин Лифань». Выступления в Китае форвард начнет со следующего сезона, а нынешний доиграет в качестве арендованного игрока в составе «Гранады».

    «Еще в прошлом году Рамосу поступило заманчивое предложение из Китая. У футболиста сохранялось желание перебраться в эту страну. Мы согласились на трансфер, так как учитывали желание самого Рамоса и выгодные условия сделки», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

    В текущем сезоне Рамос провел в чемпионате Германии семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Таблица зимних трансферов Бундеслиги

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    26.01.2017 16:49
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