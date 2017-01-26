«Кельн» арендовал Суботича

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Кельне». Футболист проведет в новой команде полгода на правах аренды.

«За долгие годы в Дортмунде Суботич отметился невероятными достижениями. В ближайшие шесть месяцев он станет для нашей команды важным игроком», – отметил главный тренер «Кельна» Петер Штегер.

«Я благодарен «Боруссии» за фантастически проведенные годы. Теперь же снова хочу играть в футбол в Бундеслиге», – рассказал сам Суботич.

В нынешнем сезоне сербский защитник не провел в Бундеслиге ни одного матча. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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