«Кельн» арендовал Суботича

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Кельне». Футболист проведет в новой команде полгода на правах аренды.
«За долгие годы в Дортмунде Суботич отметился невероятными достижениями. В ближайшие шесть месяцев он станет для нашей команды важным игроком», – отметил главный тренер «Кельна» Петер Штегер.
«Я благодарен «Боруссии» за фантастически проведенные годы. Теперь же снова хочу играть в футбол в Бундеслиге», – рассказал сам Суботич.
В нынешнем сезоне сербский защитник не провел в Бундеслиге ни одного матча. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.
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Таблица зимних трансферов Бундеслиги
Источник: ФК «Кельн»