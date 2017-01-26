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    «Кельн» арендовал Суботича

    Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Кельне». Футболист проведет в новой команде полгода на правах аренды.

    «За долгие годы в Дортмунде Суботич отметился невероятными достижениями. В ближайшие шесть месяцев он станет для нашей команды важным игроком», – отметил главный тренер «Кельна» Петер Штегер.

    «Я благодарен «Боруссии» за фантастически проведенные годы. Теперь же снова хочу играть в футбол в Бундеслиге», – рассказал сам Суботич.

    В нынешнем сезоне сербский защитник не провел в Бундеслиге ни одного матча. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

    Таблица зимних трансферов Бундеслиги

    Источник: ФК «Кельн»

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    26.01.2017 16:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 января 2017, 17:35

      Заслуженный ветеран ДБ, так что правильно что дали играть.

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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 января 2017, 16:43

      Долго на лавке просидел. А ведь уже не молод. В любом случае удачи!

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