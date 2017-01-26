«Ростов» подыскивает альтернативу Нобоа

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что «Ростов» практически завершил свою трансферную кампанию. В клубе пока открытым остается вопрос со сменой для Кристиана Нобоа, если эквадорец покинет команду. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Зенит».

«Завершается трансферное окно, мы приобрели дополнительно нескольких футболистов. Под вопросом лишь одна позиция – есть желание у нашего игрока Кристиана Нобоа перейти в другой клуб, и на сегодняшний день ведется работа в данном направлении. Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник. Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены», – заявил Гуськов.