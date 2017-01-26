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    «Ростов» подыскивает альтернативу Нобоа

    Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что «Ростов» практически завершил свою трансферную кампанию. В клубе пока открытым остается вопрос со сменой для Кристиана Нобоа, если эквадорец покинет команду. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Зенит».

    «Завершается трансферное окно, мы приобрели дополнительно нескольких футболистов. Под вопросом лишь одна позиция – есть желание у нашего игрока Кристиана Нобоа перейти в другой клуб, и на сегодняшний день ведется работа в данном направлении. Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник. Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены», – заявил Гуськов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 15:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 27 января 2017, 02:10

      Бекиич всё опять "разрулит".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 января 2017, 18:42

      А Крис возьмет и останется !!! Я ,лично,на его месте , уже никуда не дергался...Разве что,на Родину,в Эквадор...Но это года через 3....А пока, он-лидер Ростова, любимец города и что будет ,если переедет в Питер-загадка...Да и скольких ребят угробила питерская скамейка...

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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 26 января 2017, 17:15

      лазурные рубин обкрадывают постоянно

      0
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