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    ФИФА не удовлетворила требования «Рубина» по «делу Азмуна»

    ФИФА вынесла решение по иску «Рубина» к бывшему форварду команды Сердару Азмуну и «Ростову». Ранее казанский клуб настаивал на том, что иранец покинул клуб в нарушение контрактных обязательств, а также были применены поддельные документы. Азмун летом 2016 года подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

    «Сегодня ФИФА прислала нам решение по делу Сердара Азмуна против «Рубина». Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.

    Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и «Рубина» не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал «Рубин». Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу»,– заявил юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец.

    Азмун в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 14:51
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1297

      compka 27 января 2017, 16:25

      Успехов Ростову! Ждем голов от Азмуна!

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 27 января 2017, 09:06

      Теперь-то, надеюсь, дадут спокойно готовиться Ростову к Спарте..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 27 января 2017, 03:19

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 января 2017, 16:08

      Хорошая новость для всех кроме Рубина они и так богатые по сравнению с Ростовом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 января 2017, 15:50

      Не плевать на эту новость только потому что надеюсь на его помощь весной.Всё нормально - играй!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2017, 15:47

      Предсказуемое решение ФИФА. Наконец-то поставлена точка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 января 2017, 15:40

      Теперь нужно обратится в российский Конституционный Суд. Он отменит любое решение зарубежного суда.)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 17:45

      Родину не любишь, Либералиссимус?

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 17:50

      Это ты подвергаешь сомнению всемогущество нашего суда.
      Не путай понятия Родина и режим.
      Ф ф Преображенский. тоже не любил пролетариат, но это не значит, что он не любил Родину. Привет, путиниссимус.

      -3
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 18:14

      Почему путиниссимус с маленькой буквы? Непорядок! Кто такой Преображенский? Всего лишь жалкая пародия на Павлова И.П. Лауреата Нобелевской премии по физиологии, который кстати жил очень обособлено и пользовался большим авторитетом.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 18:22

      Справка. По правилам русского языка путиниссимус, пишется с маленькой буквы, не имя собственное. Повесть о Ф Ф Преображенском. это не пародия на Павлова( кстати ставил опыты на собаках и живых людях, детях), а пародия на строй, где правители делают ставку на Швондеров и Шариковых.В повести "Роковые Яйца", того же автора, можно почитать, что из этого получается.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 18:39

      Вы не точны. Не повесть пародия, а сам Преображенский. Про живых людей и детей, это вы явно загнули, уважаемый. Откуда сия информация?
      А "Роковые Яйца" лучше не читать. В сравнении с "Собачьим сердцем" полная туфта.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 18:48

      Возможно написано и хуже, но очень поучительно. А про Павлова смотрел по российскому тв, иногда и они дают маху, показываю правду.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > kykyi 26 января 2017, 18:50

      путин самый сильный стратег мира! а вот твой хозяин никаких шансов не имеет даже стать доуправдомом...и ты все равно лаешь..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chernyi Lis 26 января 2017, 18:55

      Путин пишется с большой буквы.
      Кто мой хозяин?
      Про "лаешь" не надо, а то я ведь русский и матюгов побольше твоего знаю, устанешь читать.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > kykyi 26 января 2017, 18:58

      да пошел ты на х...испугал ...никого не пишу с большой здесь!

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chernyi Lis 26 января 2017, 19:09

      Когда намедни КС постановил, что не надо ничего выплачивать по решению европейского суда, все вы были рады. А теперь то чего вдруг недовольны моим предложением? Кстати сам пошел, ну ты знаешь куда.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > kykyi 26 января 2017, 19:23

      кто все!!!!!!!!!!! епт!! и какого хрена твое предложение играет какую то роль протестант ..езжай нах..к бендерам..

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chernyi Lis 26 января 2017, 19:28

      Ну мы же с тобой давно попрощались, ну не интересно мне с тобой общаться. Я не нанимался тебе объяснять " кто все" и какой суд. Прощай, я стараюсь не комментировать твои речи и ты не лезь ко мне.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 19:30

      А чего, выкладывай. Может узнаем много нового.
      Давай!.... Ты на кого работаешь!?

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > kykyi 26 января 2017, 19:31

      ясное дело..я ж не твой попутчик..))да и я не лезу когда не заденешь..

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 19:32

      Если разболтаю, платить перестанут. Оно мне надо.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Chernyi Lis 26 января 2017, 19:33

      Всего наилучшего.

      -2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 20:01

      Ты знаешь, двухголовых собак видел. Но людей..? Не было такого.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 20:05

      Ты о чем?

      -2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 20:07

      А ведь и правда. Агент влияния раскрыл сам себя. Абсурд. Приятно пообщаться с грамотным человеком.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 20:13

      Ну хорошо. достали уже. Я являюсь агентом германской. польской и японских разведок. В перерывах между нажатием кнопок на клаве рою подкоп из Сахалина до Москвы, вдоль федеральных автомобильных дорог. Я копаю, а они разрушаются. Ты же в курсе, что у нас дороги плохие, моя работа.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 20:14

      Здрасьте! А кто писал про опыты над живыми людьми. Собаки, кошки, кролики , мыши. Даже обезьяны. Крупный и мелкий рогатый скот.
      Вот его клиенты. Изувером он не был. Это точно.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 20:16

      Сознался!!! Требую занести это в протокол!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 20:18

      Головы он не отрезал и не пришивал, слабо ему было. А вот наличие условных рефлексов у человека проверял. Оперировал беспризорников и вживлял им слюноотделители (так меньше хлопот было), точно так же, как и собакам.

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 20:20

      Был тут оле-ола, твой земляк, наверное уже занес.

      -1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 21:48

      оле-ола, это что твоё приветствие. Не думал, что у тебя такие друзья. Про Павлова знаю много, потому что есть загородный дом в Павлово. Мои родственники (уже умершие) много про него рассказывали. С моим дедом они на охоту ходили.
      Всё Павлово, в своё время жило его работами. Дед про него очень хорошо отзывался.
      У меня до сих пор где-то его лыжи охотничие лежат.
      К нему здесь до сих пор относятся с уважением.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 22:11

      Я из глубокой провинции и деды мои погибли на войне. Так что мне некому было рассказать о тех временах. Просто люблю почитать, посмотреть фильмы про историю и точные науки, инженер-технарь. А под ником "оле-ола" обитал тут отморозок из Питера, толь и знал, что матюгался и искал 5 колонну," в протокол записывал".

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 22:20

      Насколько глубокая? Не хочешь не отвечай.
      Честно говоря, я был уверен, что ты москвич.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 22:22

      Платят то неплохо?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 26 января 2017, 22:24

      Не скажу, а то налоговая обдерет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 26 января 2017, 22:41

      Бедолага, не буду тебя больше доставать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Viktor781 26 января 2017, 22:55

      Я пошутил. Как же я без тебя?

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 26 января 2017, 15:38

      Ахаха) Столько бегали и доказывали что Азмун урод и гад, лжец, кинул Рубин! И тому подобное, а на деле что? Обосрались. Так еще и денег Сердару должны.

      7
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 26 января 2017, 15:35

      Неужели все настолько плохо, что нельзя было разбежаться по-хорошему ? Спасибо сказали, руки пожали и вперед, за новыми победами, но разными дорогами. Дык нет, блин, надо все сделать через одно место, как всегда...

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 26 января 2017, 15:20

      Ничего личного, только бизнес. Всегда нужно правильно по закону оформлять документы, а не по понятию.

      1
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