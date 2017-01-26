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  • ФИФА не удовлетворила требования «Рубина» по «делу Азмуна»

ФИФА не удовлетворила требования «Рубина» по «делу Азмуна»

26 января 2017, 14:51
55

ФИФА вынесла решение по иску «Рубина» к бывшему форварду команды Сердару Азмуну и «Ростову». Ранее казанский клуб настаивал на том, что иранец покинул клуб в нарушение контрактных обязательств, а также были применены поддельные документы. Азмун летом 2016 года подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

«Сегодня ФИФА прислала нам решение по делу Сердара Азмуна против «Рубина». Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.

Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и «Рубина» не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал «Рубин». Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу»,– заявил юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец.

Азмун в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (55)
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FanatSerj
1485432363
Аххх-хаа-хаааа, теперь еще и на Рубин за моральный ущерб и клевету в суд подать ))) Балаболы.
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prtcs
1485433218
Ничего личного, только бизнес. Всегда нужно правильно по закону оформлять документы, а не по понятию.
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Icemennn
1485434132
Неужели все настолько плохо, что нельзя было разбежаться по-хорошему ? Спасибо сказали, руки пожали и вперед, за новыми победами, но разными дорогами. Дык нет, блин, надо все сделать через одно место, как всегда...
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zarsm
1485434303
Ахаха) Столько бегали и доказывали что Азмун урод и гад, лжец, кинул Рубин! И тому подобное, а на деле что? Обосрались. Так еще и денег Сердару должны.
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kykyi
1485434422
Теперь нужно обратится в российский Конституционный Суд. Он отменит любое решение зарубежного суда.)
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Gullit 76
1485435009
Не плевать на эту новость только потому что надеюсь на его помощь весной.Всё нормально - играй!
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hevbn 28
1485436130
Хорошая новость для всех кроме Рубина они и так богатые по сравнению с Ростовом.
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Джек Харпер
1485476370
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Таганский
1485497176
Теперь-то, надеюсь, дадут спокойно готовиться Ростову к Спарте..
Ответить
compka
1485523528
Успехов Ростову! Ждем голов от Азмуна!
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