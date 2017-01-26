ФИФА не удовлетворила требования «Рубина» по «делу Азмуна»

ФИФА вынесла решение по иску «Рубина» к бывшему форварду команды Сердару Азмуну и «Ростову». Ранее казанский клуб настаивал на том, что иранец покинул клуб в нарушение контрактных обязательств, а также были применены поддельные документы. Азмун летом 2016 года подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

«Сегодня ФИФА прислала нам решение по делу Сердара Азмуна против «Рубина». Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.

Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и «Рубина» не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал «Рубин». Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу»,– заявил юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец.

Азмун в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.