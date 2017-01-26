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    Источник: «Зенит» будет платить Ивановичу 5 миллионов в год

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович находится в шаге от перехода в «Зенит». Как утверждается, трансфер должен быть официально оформлен в ближайшие дни. Питерский клуб подготовил 32-летнему сербу контракт сроком на 2,5 года при годовой зарплате 5 миллионов евро.

    Рыночная стоимость Ивановича оценивается в 10 миллионов евро. Ранее известный итальянский агент Андреа Д’Амико сообщил, что «Зенит» очень близок к покупке серба.

    В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 12:33
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 января 2017, 19:14

      пять миллионов рублей?! Так это не дорого..

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 26 января 2017, 17:50

      Он что, действительно так хорош?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Viktor781 26 января 2017, 19:07

      нет конечно! Хороший футболист в чемпионат мудка разве пойдет?

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 января 2017, 17:28

      Бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 26 января 2017, 16:31

      Че мы хуже Китая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > EVGEN13RUS 26 января 2017, 19:07

      конечно хуже!!! По зарплатам намного хуже, а по уровню футбола сейчас примерно равны, а через 2-3 года будем далеко позади......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 26 января 2017, 15:38

      Офигеть!

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 26 января 2017, 15:34

      пффф

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 26 января 2017, 15:20

      сборная ветеранов блин...

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 26 января 2017, 15:16

      Уже Роман согласился отдать "бесплатно", наверное, за хороший контракт на газ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > prtcs 26 января 2017, 21:06

      Ну Зениту можно отдать. Ибо Газпром энергетический представитель Челси. Вот думается на фига клубу энергетический представитель :)

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 26 января 2017, 14:58

      Игрок очень опытный ,но 33 года стукнет в феврале ,10 лямов покупка ,и 5 лямов зарплата , это перебор .

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Voltiz 26 января 2017, 15:23

      Для хорошего защитника 33 - это не возраст (Неста, Мальдини, Терри и др.).

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Voltiz 26 января 2017, 16:14

      По ходу Челси не продает Ивановича в Зенит, а отдает бесплатно.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 января 2017, 14:56

      Кстати, предлагаю варианты получше Ивановаича http://bombardir.ru/posts/2548

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