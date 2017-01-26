Источник: «Зенит» будет платить Ивановичу 5 миллионов в год

Защитник «Челси» Бранислав Иванович находится в шаге от перехода в «Зенит». Как утверждается, трансфер должен быть официально оформлен в ближайшие дни. Питерский клуб подготовил 32-летнему сербу контракт сроком на 2,5 года при годовой зарплате 5 миллионов евро.

Рыночная стоимость Ивановича оценивается в 10 миллионов евро. Ранее известный итальянский агент Андреа Д’Амико сообщил, что «Зенит» очень близок к покупке серба.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.