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Источник: «Зенит» будет платить Ивановичу 5 миллионов в год

26 января 2017, 12:33
47

Защитник «Челси» Бранислав Иванович находится в шаге от перехода в «Зенит». Как утверждается, трансфер должен быть официально оформлен в ближайшие дни. Питерский клуб подготовил 32-летнему сербу контракт сроком на 2,5 года при годовой зарплате 5 миллионов евро.

Рыночная стоимость Ивановича оценивается в 10 миллионов евро. Ранее известный итальянский агент Андреа Д’Амико сообщил, что «Зенит» очень близок к покупке серба.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (47)
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filosof sparty
1485423947
Этот старик борозды точно не испортит
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marslond
1485423999
Иванович уже не тот. На высоком уровне максимум один сезон отыграет. Зачем он Зениту?
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zico2205
1485425938
Газпрому бабло девать некуда..
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Тraumtanzеr
1485427103
Маленькая зарплата, игрок молод, всего лишь 32, поэтому такая мизерная стоимость-10 лямов. Отлично, как раз под лимит. Очень логичная покупка.
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KARAT777
1485427940
дебилы -другого оправдания в таком трансфере нет.
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xColaz
1485428871
Ну неплохой серб. Выбрал нормальную славянскую страну и будет играть в футбол, а не радовать ускоглазых за 15 лям в год
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Nevsky_RU
1485430409
С точки зрения игрока всё понятно - заработает себе на безбедную старость. Хотя.... в Китае могли бы и поболее отслюнявить ему. А вот логика Зенита ясна не до конца. Как игрок он крут, но ёптить очевидно же он наигрался уже и в АПЛ и в ЛЧ, и поедет пенсию зарабатывать. Какая у него мотивация в игре, будет ли вообще тяга к победам? хзхз. А уж о перспективах и говорить не приходиться, в 32 года игроки могут начинать только деградировать. Короче мутный трансфер.
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Bivaliy67
1485430507
Читаю - "Ибрагимовичу", думаю - ну совсем авторы страх потеряли! Глаза протёр - нет, слава богу, ещё не совсем.))
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prtcs
1485432985
Уже Роман согласился отдать "бесплатно", наверное, за хороший контракт на газ.
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Viktor781
1485442228
Он что, действительно так хорош?
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