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    Шалимов: «Игроки не получили мышечных травм – для нас это задача номер один»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов пообщался с клубной пресс-службой после спарринга с «Пахтакором» (2:0). По словам специалиста, в целом он остался доволен первым сбором команды.

    «На установке говорили, что в игре нас будут интересовать вещи, которые наигрывали и тренировали. Ребята старались. Связываем большое количество брака в атаке с состоянием – ноги тяжеловаты после сбора. В первом тайме не хватало последней передачи.

    Оцениваю сбор положительно. Игроки не получили мышечных травм – для нас это задача номер один, учитывая опыт прошлых лет. Планируем взять четверых игроков и «Краснодара-2» на второй сбор», – сказал Шалимов.

    На данный момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице РФПЛ пятое месте, имея в активе 28 очков.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.01.2017 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 января 2017, 08:40

      Вперед, ребята удачи в Новом году...

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