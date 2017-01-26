Шалимов: «Игроки не получили мышечных травм – для нас это задача номер один»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов пообщался с клубной пресс-службой после спарринга с «Пахтакором» (2:0). По словам специалиста, в целом он остался доволен первым сбором команды.

«На установке говорили, что в игре нас будут интересовать вещи, которые наигрывали и тренировали. Ребята старались. Связываем большое количество брака в атаке с состоянием – ноги тяжеловаты после сбора. В первом тайме не хватало последней передачи.

Оцениваю сбор положительно. Игроки не получили мышечных травм – для нас это задача номер один, учитывая опыт прошлых лет. Планируем взять четверых игроков и «Краснодара-2» на второй сбор», – сказал Шалимов.

На данный момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице РФПЛ пятое месте, имея в активе 28 очков.