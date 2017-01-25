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    Китайский клуб предлагает Пепе контракт с годовым окладом в 15 миллионов

    Защитник «Реала» Пепе вызвал интерес со стороны «Хэбэй Чайна Форчун». По информации источника, клуб из Китая предлагает 33-летнему португальцу контракт с годовым окладом в 15 миллионов евро. Сообщается, что сделка может состояться во время летнего трансферного окна, когда истечет срок действия соглашения игрока со сливочными.

    Ранее сообщалось, что мадридский клуб не может договориться с игроком по поводу продления контракта. В нынешнем сезоне Пепе провел за «Реал» в Примере восемь матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Marca

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    25.01.2017 20:33
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