Китайский клуб предлагает Пепе контракт с годовым окладом в 15 миллионов

Защитник «Реала» Пепе вызвал интерес со стороны «Хэбэй Чайна Форчун». По информации источника, клуб из Китая предлагает 33-летнему португальцу контракт с годовым окладом в 15 миллионов евро. Сообщается, что сделка может состояться во время летнего трансферного окна, когда истечет срок действия соглашения игрока со сливочными.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб не может договориться с игроком по поводу продления контракта. В нынешнем сезоне Пепе провел за «Реал» в Примере восемь матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.