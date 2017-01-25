«Динамо» и «Анжи» ведут переговоры по Дьякову

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков в зимнее трансферное окно может перейти в «Анжи». Факт переговоров по футболисту признал глава селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин. Футболист текущий сезон начинал в составе «Томи», которую покинул из-за невыполнения клубом контрактных обязательств.

«На данный момент запрет на регистрацию новичков еще не снят, но мы работаем над решением этой проблемы. После того как нам разрешат регистрировать новых игроков, можно будет о чем-то говорить. Покидать клуб пока никто не собирается — у всех игроков действующие контракты. Единственное, Дьяков сейчас находится на просмотре в «Анжи». Пока неизвестно, на какой срок он может уйти в аренду. Мы ведем переговоры с махачкалинским клубом.

Что касается дальнейшей работы селекционного отдела, то ничего кардинально менять мы не собираемся. У нас хорошая команда, которая идет на первом месте в ФНЛ. Вот в этом ключе и будем двигаться дальше», – заявил Голубин.

В текущем сезоне Дьяков провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил один гол.