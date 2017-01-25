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  • Мамаев: «На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры»

Мамаев: «На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры»

25 января 2017, 09:42
8

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев заявил, что на Евро-2016 никто из футболистов не понимал, в какой футбол команда играет при Леониде Слуцком.

«Мне в сборной было немного непривычно… Я не совсем понимал, как мы вообще должны играть. Да и, похоже, мало кто из вас понимал. Если вокруг все говорят одно и то же – значит так оно и было. На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры. Последние три года в «Краснодаре» я лично привык играть немножко по-другому, причем с любым соперником. И как-то вроде получалось обыгрывать ту же «Боруссию», даже в Дортмунде неплохо смотреться. В этом плане во Франции мне было особенно непривычно. А что касается места в составе – ну, это решение тренера, его видение.

Опять же, непонятно, как все произошло в матче с Уэльсом. В принципе, в первой игре набрали очко, выиграй еще одну – и спокойно выходи в плей-офф, но мы просто посыпались. Было очень стыдно перед болельщиками. Это же опустошение: приехали на турнир, который ждала вся страна, хотели показать себя, делом проявить, что чего-то стоим, – и провалились. Почему? Ну, лично я опять же к концу сезона понимал, что нахожусь в отличной форме, но к турниру подошел совсем не в том состоянии. Это реально злило», – признался Мамаев.

Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап турнира.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Мамаев Павел
Комментарии (8)
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Chicha
1485327285
У вас игры вообще не было.
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firs04
1485327339
Во-первых нагрузками перед Евро загнали, во-вторых игроки не на своих местах играли, в третьих вы всегда отталкиваетесь от игры соперников
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Borz1
1485330635
Ещё один эксперт
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Sanches 1204
1485330646
Слуцкий сам себя перехитрил,играли бы как в отборочных,тогда прошли бы дальше
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1485332761
Отталкивайся от чего хочешь , но если в бабе росту 15 метров , а у тебя хрен с иголку, результат будет соответствующим.
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FanatSerj
1485333386
Так судя по игре с Уэльсом то как раз и попробовали поиграть "от своей игры", да выяснилось, что её то и нет )))
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Gullit 76
1485335760
Просто слуцкий звезду поймал - начал перестраивать тактику за месяц до евро.Видимо ему приснилось что он круче Хиддинка.Иначе чем этим или белочкой объяснить его действия не могу.Да и игроки "порадовали",смольников которого я считал лидером будущей защиты , ложал чуть ли не больше всех.Просто позор.
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СашкаГуров
1485344129
так игры не было ,,,
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