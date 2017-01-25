Мамаев: «На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев заявил, что на Евро-2016 никто из футболистов не понимал, в какой футбол команда играет при Леониде Слуцком.

«Мне в сборной было немного непривычно… Я не совсем понимал, как мы вообще должны играть. Да и, похоже, мало кто из вас понимал. Если вокруг все говорят одно и то же – значит так оно и было. На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры. Последние три года в «Краснодаре» я лично привык играть немножко по-другому, причем с любым соперником. И как-то вроде получалось обыгрывать ту же «Боруссию», даже в Дортмунде неплохо смотреться. В этом плане во Франции мне было особенно непривычно. А что касается места в составе – ну, это решение тренера, его видение.

Опять же, непонятно, как все произошло в матче с Уэльсом. В принципе, в первой игре набрали очко, выиграй еще одну – и спокойно выходи в плей-офф, но мы просто посыпались. Было очень стыдно перед болельщиками. Это же опустошение: приехали на турнир, который ждала вся страна, хотели показать себя, делом проявить, что чего-то стоим, – и провалились. Почему? Ну, лично я опять же к концу сезона понимал, что нахожусь в отличной форме, но к турниру подошел совсем не в том состоянии. Это реально злило», – признался Мамаев.

Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап турнира.