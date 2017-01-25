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  • Левников: «Платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей»

Левников: «Платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей»

25 января 2017, 08:05
14

Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников знает, как можно повысить качество судейства в России. Напомним, ранее он возглавлял судейский комитет РФС.

«Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.

У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.

Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей.

РФС – родной дом. А предложения прежние, с ними я приехал в Казахстан. И в России продвигал их в течение четырех лет. Накоплен опыт работы в УЕФА, я знаком с работой судейских организаций в топ-лигах Европы. Готов реализовывать весь этот микс идей на практике. Но – уже в Казахстане», – признался Левников.

Напомним, Николай Левников возглавил судейский комитет РФС в октябре 2012 года, а покинул эту должность в конце прошлого года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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kykyi
1485325708
Давайте всем, автоматически, сделаем зарплаты как в Германии, например. И сразу появится у всех ответственность и начнем делать сплошные фольксы и ауди (тоже автоматически). Чушь несусветная.
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пряник929
1485326729
И судить надо как в Англии , а не подсуживать или засуживать! А доп доход получай на 6 сотках или обучай молодых.
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Garrincha58
1485327108
почему так всегда мы платим врачам учителям ученым инженерам, которые действительно приносят какую то пользу стране и народу, а этим Кокошкам и Дзюбам и всем кривоногим судейкам типа Левникова или брюхатому Николаеву который бегает по полю как поросенок должны платить огромные зарплаты и спрашивается за что и вообще давно пора наш сраный футбол перевести на самоокупаемость и убрать гос.деньги
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Garrincha58
1485327365
в нашем убогом РФПЛ я уважаю одну команду хоть и не болею за Краснодар но они хоть не тянут бабло из гос-ной казны и живут по средствам и не плохо за счет конечно Галицкого так же как Челси за счет Абрамовича, но таких богатых людей мало которые свои деньги безвозмездно тратят на футбол
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vgarakh
1485328585
Давайте учителям, врачам, слесарям, платить как в Англии, кто против?
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la verdad
1485330077
Платите! Главный вопрос: из каких источников? Если из гос. бюджета - идите на х...
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Каратель помойников
1485333518
у нас что судьи за чертой бедности? или с воды на хлеб перебиваются? тут не материальный,а моральный аспект важен,а сделают им как в англии получки,они потом захотят ещё что то как в эмиратах,или где там много судьям платят.надо не на кого то равняться,а смотреть как это будет выглядеть внутри страны
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Nerlinger
1485342171
а что мало??? надо как всей россии по 7-9 (в месяц, а не за игру) !!!
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mgordeev
1485344653
Англичанам только мечтать остается о том, как его парни зарабатывают на матчах Зенита и ЦСКА.
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serhz
1485347558
А ничего не треснет ! - у судейского корпуса ? , ошалели в конец , деньгам счёт потеряли в стране с миллионами нищих и безработных людей
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