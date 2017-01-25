Левников: «Платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей»

Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников знает, как можно повысить качество судейства в России. Напомним, ранее он возглавлял судейский комитет РФС.

«Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.

У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.

Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей.

РФС – родной дом. А предложения прежние, с ними я приехал в Казахстан. И в России продвигал их в течение четырех лет. Накоплен опыт работы в УЕФА, я знаком с работой судейских организаций в топ-лигах Европы. Готов реализовывать весь этот микс идей на практике. Но – уже в Казахстане», – признался Левников.

Напомним, Николай Левников возглавил судейский комитет РФС в октябре 2012 года, а покинул эту должность в конце прошлого года.