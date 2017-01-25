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    Левников: «Платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей»

    Глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников знает, как можно повысить качество судейства в России. Напомним, ранее он возглавлял судейский комитет РФС.

    «Для начала неплохо бы перестать шарахаться из стороны в сторону. Два-три года для руководителя департамента – не срок, нужно больше времени, иначе он не успеет претворить в жизнь свои идеи. Важна роль и начальника департамента. Последний глава ДСИ Валентин Иванов, скажем, допустил ошибку – не использовал в своей работе судейские документы, принятые исполкомом. Важно, чтобы законодательная власть работала в тесном контакте с исполнительной. Говорю о таких важных решениях, как переходы судей из ФНЛ в РФПЛ и обратно, их рейтинг, аттестация и порядок назначения.

    У нас судьи зачастую не понимают, за какую ошибку они пропускают матчи и за что их следует премировать. Система не имеет запаса прочности. Если бы все четко выполнялось, качество судейства в стране возросло бы в разы.

    Материальный аспект очень важен. Арбитр должен чувствовать, что за свою ответственную и серьезную работу он получает адекватные деньги. С 2002 года сумма гонораров судьям практически не увеличивалась, а порой даже уменьшалась. Сейчас ДСИ предпринимает шаги к увеличению зарплаты. Скоро арбитры будут получать фиксированный оклад и в межсезонье, и во время травмы, а за матчи РФС – гонорар. В идеале платить судьям нужно как в Англии, а не по 30-50 тысяч рублей.

    РФС – родной дом. А предложения прежние, с ними я приехал в Казахстан. И в России продвигал их в течение четырех лет. Накоплен опыт работы в УЕФА, я знаком с работой судейских организаций в топ-лигах Европы. Готов реализовывать весь этот микс идей на практике. Но – уже в Казахстане», – признался Левников.

    Напомним, Николай Левников возглавил судейский комитет РФС в октябре 2012 года, а покинул эту должность в конце прошлого года.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2017 08:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 января 2017, 15:32

      А ничего не треснет ! - у судейского корпуса ? , ошалели в конец , деньгам счёт потеряли в стране с миллионами нищих и безработных людей

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 25 января 2017, 14:44

      Англичанам только мечтать остается о том, как его парни зарабатывают на матчах Зенита и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 января 2017, 14:02

      а что мало??? надо как всей россии по 7-9 (в месяц, а не за игру) !!!

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 25 января 2017, 11:38

      у нас что судьи за чертой бедности? или с воды на хлеб перебиваются? тут не материальный,а моральный аспект важен,а сделают им как в англии получки,они потом захотят ещё что то как в эмиратах,или где там много судьям платят.надо не на кого то равняться,а смотреть как это будет выглядеть внутри страны

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 января 2017, 10:41

      Платите! Главный вопрос: из каких источников? Если из гос. бюджета - идите на х...

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 января 2017, 10:16

      Давайте учителям, врачам, слесарям, платить как в Англии, кто против?

      6
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 25 января 2017, 10:14

      Это всего лишь математика. Если фактически судья проводит 4 игры в месяц (6 часов в месяц) При средней заработной плате 40 тыс. в месяц - это получается 6,6 тыс руб в час. Если все это перевести исходя из 8 часового рабочего дня, то получается, что час работы российского судьи стоит больше, чем у Президента РФ.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2017, 09:56

      в нашем убогом РФПЛ я уважаю одну команду хоть и не болею за Краснодар но они хоть не тянут бабло из гос-ной казны и живут по средствам и не плохо за счет конечно Галицкого так же как Челси за счет Абрамовича, но таких богатых людей мало которые свои деньги безвозмездно тратят на футбол

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2017, 09:51

      почему так всегда мы платим врачам учителям ученым инженерам, которые действительно приносят какую то пользу стране и народу, а этим Кокошкам и Дзюбам и всем кривоногим судейкам типа Левникова или брюхатому Николаеву который бегает по полю как поросенок должны платить огромные зарплаты и спрашивается за что и вообще давно пора наш сраный футбол перевести на самоокупаемость и убрать гос.деньги

      5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 января 2017, 09:45

      И судить надо как в Англии , а не подсуживать или засуживать! А доп доход получай на 6 сотках или обучай молодых.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > пряник929 25 января 2017, 17:45

      Да в Англии с уровнем судейства, не сказать что супер.

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