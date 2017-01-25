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    В «Уфе» сделали ставку на короткую скамейку запасных

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах слабой активности своего клуба на зимнем трансферном рынке.

    «Васин вернулся в ЦСКА, Лунева позвал «Зенит». С ними все понятно. Фомин, Сарнавский, Марсиньо? Решили не продлевать соглашения с теми футболистами, у которых остается полгода контракта. Да, немного разгружаем зарплатную ведомость. Кроме того, пришли к выводу, что у нас должна быть небольшая скамейка. В чемпионате все-таки всего 30 туров, довольно большой перерыв между частями первенства, есть время восстановиться.

    Мы ищем качественных исполнителей. Это сложный момент. Но, думаю, буквально через пару дней кто-то у нас появится. Хотя трансферы такая вещь, что в последний момент что-то может и сорваться», – сказал Газизов.

    После 17 туров «Уфа» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги восьмую строчку, имея на своем счету 25 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 января 2017, 09:20

      Что уж мелочиться ! Вообще без запасных играть надо -минимум расходов на команду !На крайняк Семак выйдет на замену.Ноу-хау по башкирски !

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 января 2017, 08:11

      интересный подход

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