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    Клопп: «Хочу помочь Джеррарду вырасти в сильного тренера»

    Возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что окажет всестороннюю поддержку легенде красных Стивену Джеррарду, который недавно вернулся в родной клуб в роли тренера академии мерсисайдцев.

    «Чтобы стать хорошим тренером, нужно постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Джеррард сказал нам, что в будущем хочет стать классным специалистом и работать на высоком уровне, и на данном этапе клубная академия – это идеальный вариант для него. Я буду помогать ему расти и становиться все лучше и лучше, а колоссальный игровой опыт станет Стивену большим подспорьем в тренерской карьере», – заявил Клопп.

    Напомним, что последним клубом Джеррарда в карьере футболиста стал «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Источник: Skysports

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    24.01.2017 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 25 января 2017, 14:58

      КЛОООООООООП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 января 2017, 14:27

      И это было бы здорово! Ибо Англии как раз таки недостаёт тренеров - англичан.
      1. Челси - Конте - итальянец
      2. Тоттенхэм - Поккетино - итальянец
      3. Арсенал - Венгер - француз
      4. Ливерпуль - Клопп - немец
      5. Ман.Сити - Гвардиола - испанец
      6. Ман.Юнайтед - Моуриньо - португалец
      7. Эвертон - Куман - голландец.
      А англичане где?

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 января 2017, 14:23

      Эхххх Клоп, всё что ты последняе время делаешь и говоришь, заставляет тебя всё больше и больше уважать!!
      Ну а сколько поклонников к тебе присоединилось -я думаю и не сосчитать!!
      От меня тебе - аплодисменты!!!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Parham 24 января 2017, 14:37

      Да он как бы и в Дортмунде на памятник при жизни наработал ))

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > FanatSerj 24 января 2017, 18:05

      обкакают-не он первый не он последний

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > Parham 25 января 2017, 21:10

      я с тобой полностью согласен , я не болельщик Ливерпуля , но с приходом Клоппа на чал переживать за Ливерпуль , и хочется конечно же увидеть их как минимум в финале лиги чемпионов с Барселоной ) в следующем году )

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