Клопп: «Хочу помочь Джеррарду вырасти в сильного тренера»

Возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что окажет всестороннюю поддержку легенде красных Стивену Джеррарду, который недавно вернулся в родной клуб в роли тренера академии мерсисайдцев.

«Чтобы стать хорошим тренером, нужно постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Джеррард сказал нам, что в будущем хочет стать классным специалистом и работать на высоком уровне, и на данном этапе клубная академия – это идеальный вариант для него. Я буду помогать ему расти и становиться все лучше и лучше, а колоссальный игровой опыт станет Стивену большим подспорьем в тренерской карьере», – заявил Клопп.

Напомним, что последним клубом Джеррарда в карьере футболиста стал «Лос-Анджелес Гэлакси».