«Брайтон» арендовал воспитанника академии «Челси»

Молодой защитник «Челси» Фикайо Томори продолжит карьеру в «Брайтоне». До конца сезона он будет выступать в новом клубе на правах аренды, набираясь игрового опыта. Томори является воспитанником академии «Челси» и был признан лучшим игроком академии в 2016 году. Вместе с командой он дважды подряд побеждал в юношеской лиге УЕФА: в сезонах-2014/15 и 2015/16.

На счету уроженца Калгари имеется единственный матч в основном составе «Челси». Он выходил на замену 15 мая 2016 года во встрече против «Лестера».

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