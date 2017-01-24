Глушаков: «Подготовка «Спартака» идет в правильном направлении, двигаемся вперед»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлением от первого зимнего сбора красно-белых, отметив, что сейчас не время расслабляться. По словам игрока, подготовка спартаковцев ко второй части сезона идет в правильном направлении. Также хавбек рассказал о праздновании 30-летия защитника Дмитрия Комбарова.

«Клуб крокодилов» – это просто наша шутка. Это такой клуб, кому за 30. У нас очень молодая команда, и ребят за 30 лет можно посчитать на пальцах одной руки. У Дмитрия Комбарова вот недавно день рождения был, и он оказался в этом клубе, а скоро там буду я. Не то чтобы я этого ждал, ведь хочется всегда быть молодым и красивым.

Отмечать хотелось бы в кругу семьи, но это сборы, подготовка к чемпионату, так что здесь чуть-чуть отметим, а потом в Москве основные празднования продолжатся. Погуляем денек и обратно поедем на сборы. Можно и тортик немного покушать, но не нужно перебарщивать, потому что сразу появится жир. Только мне это пока не грозит: мы работаем хорошо, много бегаем, тренируемся в жаркую погоду. То есть как съедим, так оно и сгорит сразу. Семьи сюда разрешили привезти. Некоторые ребята взяли жен, детей. Не на все сборы, конечно, а на пять-шесть дней.

Сборы проходят привычно – тяжело, особенно на первом сборе. Подготовка идет полным ходом. Думаю, все идет в правильном направлении, двигаемся вперед. Так что все в наших ногах, головах и силах. Каррера потом даст нам отдохнуть, но перебарщивать нельзя. Один денек погуляем, а там уже вторые сборы. Если погуляем много, то на втором сборе это аукнется», – сказал Глушаков в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».