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  • Глушаков: «Подготовка «Спартака» идет в правильном направлении, двигаемся вперед»

Глушаков: «Подготовка «Спартака» идет в правильном направлении, двигаемся вперед»

24 января 2017, 00:54
3

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлением от первого зимнего сбора красно-белых, отметив, что сейчас не время расслабляться. По словам игрока, подготовка спартаковцев ко второй части сезона идет в правильном направлении. Также хавбек рассказал о праздновании 30-летия защитника Дмитрия Комбарова.

«Клуб крокодилов» – это просто наша шутка. Это такой клуб, кому за 30. У нас очень молодая команда, и ребят за 30 лет можно посчитать на пальцах одной руки. У Дмитрия Комбарова вот недавно день рождения был, и он оказался в этом клубе, а скоро там буду я. Не то чтобы я этого ждал, ведь хочется всегда быть молодым и красивым.

Отмечать хотелось бы в кругу семьи, но это сборы, подготовка к чемпионату, так что здесь чуть-чуть отметим, а потом в Москве основные празднования продолжатся. Погуляем денек и обратно поедем на сборы. Можно и тортик немного покушать, но не нужно перебарщивать, потому что сразу появится жир. Только мне это пока не грозит: мы работаем хорошо, много бегаем, тренируемся в жаркую погоду. То есть как съедим, так оно и сгорит сразу. Семьи сюда разрешили привезти. Некоторые ребята взяли жен, детей. Не на все сборы, конечно, а на пять-шесть дней.

Сборы проходят привычно – тяжело, особенно на первом сборе. Подготовка идет полным ходом. Думаю, все идет в правильном направлении, двигаемся вперед. Так что все в наших ногах, головах и силах. Каррера потом даст нам отдохнуть, но перебарщивать нельзя. Один денек погуляем, а там уже вторые сборы. Если погуляем много, то на втором сборе это аукнется», – сказал Глушаков в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (3)
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Ral13
1485229784
Игры покажут, куда вы двигаетесь.Остальные тоже не стоят на месте.
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Ral13
1485229962
Главное чтоб гулянки не затянулись...
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vladimir-7
1485239278
Тоже мне специалист, Глушаков определил, что двигаются в правильном направлении.
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