Ребров: «Вздохнул с облегчением, когда капитанскую повязку отдали Глушакову»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, что был удивлен, когда его назначили капитаном команды перед началом позапрошлого сезона. При этом страж ворот подчеркнул, что испытал облегчение, когда минувшим летом повязка была отдана полузащитнику Денису Глушакову.

«Естественно, я удивился, когда меня сделали капитаном «Спартака». Все были удивлены. Думаю, помогла как раз та самая дипломатия – иногда я был в корне не согласен с решениями, но ничего не высказывал. Понимал, что есть другие мнения, есть субординация. Спасибо папе, что привил это.

Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову. Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок. Конечно, если ты не Буффон. Полевому легче добежать до судьи, решить какие-то вопросы. Денис намного ближе к происходящему на поле. Вообще, капитанство Глушакова пошло на пользу команде. А все, что я делал с повязкой на руке, могу делать, и будучи вице-капитаном», – сказал Ребров.