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    Ребров: «Вздохнул с облегчением, когда капитанскую повязку отдали Глушакову»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, что был удивлен, когда его назначили капитаном команды перед началом позапрошлого сезона. При этом страж ворот подчеркнул, что испытал облегчение, когда минувшим летом повязка была отдана полузащитнику Денису Глушакову.

    «Естественно, я удивился, когда меня сделали капитаном «Спартака». Все были удивлены. Думаю, помогла как раз та самая дипломатия – иногда я был в корне не согласен с решениями, но ничего не высказывал. Понимал, что есть другие мнения, есть субординация. Спасибо папе, что привил это.

    Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову. Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок. Конечно, если ты не Буффон. Полевому легче добежать до судьи, решить какие-то вопросы. Денис намного ближе к происходящему на поле. Вообще, капитанство Глушакова пошло на пользу команде. А все, что я делал с повязкой на руке, могу делать, и будучи вице-капитаном», – сказал Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 21:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +348

      343443 24 января 2017, 08:07

      глушакову нужно было только хххххуууй передать и только

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 24 января 2017, 05:51

      мог бы отказаться сразу от капитанской повязки,и не пришлось бы удивляться))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Freux 24 января 2017, 05:48

      Быть капитаном-это для гордость для любого игрока.,а у него облегчение,иногда надо лучше промолчать.....

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 января 2017, 05:29

      Достойный капитан)))

      -1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 января 2017, 05:06

      Глушаков в авторитете.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 24 января 2017, 01:11

      бывает

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 24 января 2017, 00:36

      Согласна насчет Реброва!

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