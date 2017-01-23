Смолов считает, что футболисты не заслуживают больших денег

Соврёт -вам (читателям) не нравится... Скажет правду - тоже не так...А чиновники заслуженно получают такие деньги ? Что вы (читатели) к Фёдору пристали ? Смолов хороший футболист и умный человек.Таких бы побольше в наш футбол.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов критично подошел к оценке труда футболистов.
По мнению форварда, игроки в большинстве своем не заслуживают тех денег, которые получают по контракту.
«Миллионы пацанов гоняют в футбол, а уровню сборной соответствуют максимум десятка три. Я согласен, что ничего полезного футболисты в мир не привносят. Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Тоже скажу, что нет», – приводит слова Смолова GQ Russia.
Ранее сообщалось, что интерес к Смолову проявляли китайские клубы, однако футболист предпочел остаться в «Краснодаре».