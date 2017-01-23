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  • Смолов считает, что футболисты не заслуживают больших денег

Смолов считает, что футболисты не заслуживают больших денег

23 января 2017, 18:58
26

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов критично подошел к оценке труда футболистов.

По мнению форварда, игроки в большинстве своем не заслуживают тех денег, которые получают по контракту.

«Миллионы пацанов гоняют в футбол, а уровню сборной соответствуют максимум десятка три. Я согласен, что ничего полезного футболисты в мир не привносят. Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Тоже скажу, что нет», – приводит слова Смолова GQ Russia.

Ранее сообщалось, что интерес к Смолову проявляли китайские клубы, однако футболист предпочел остаться в «Краснодаре».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (26)
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filosof sparty
1485187596
Федя парень неглупый, это давно известно
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за ЦСКА с 1980г
1485187818
Так,парни,давайте пофантазируем. Как вы считаете сколько должен зарабатывать наш футболист в месяц? Моё мнение, Федя молодец-старается! Пусть 1500000 в месяц рублей получает..+500000премию за каждую победу. Или много?
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Tostao
1485188714
Золотые слова, Фёдор Михайлович!
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485190498
на самом деле...кто эти футболисты?!они не учителя не врачи не косманфты не военные ...что они делают во благо человечества???
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sochi-2013
1485190581
З/плату как у лыжников (биатлонистов) + % с продажи атрибутики и билетов. Трудо(энерго)затраты приблизительно одинаковые, а проценты придется заработать. Тут и подумают: отходить по полю 90 минут при пустых трибунах, или выложиться, чтобы они(трибуны) были битком.
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Челнинец
1485190889
Для страны они ничего не делают, и для народа тоже, просто куражатся!
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пряник929
1485193030
Молодец, съедят его свои, без соли...
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Cant Stop
1485193280
За честность -уважуха!
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ivanthebest
1485198596
Прям удивляет с каждым разом в лучшую сторону. Вот что значит разошёлся с Лопырёвой и жизнь в гору пошла.
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KARAT777
1485200315
это касается не только футболистов! Многих спортсменов, депутатов, топ менеджеров и звезд шоу бизнеса они должны облагаться повышенным налогом, а пока ущемляют малоимущих отменяя даже мизерные пособия и выплаты...
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