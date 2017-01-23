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    Смолов считает, что футболисты не заслуживают больших денег

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов критично подошел к оценке труда футболистов.

    По мнению форварда, игроки в большинстве своем не заслуживают тех денег, которые получают по контракту.

    «Миллионы пацанов гоняют в футбол, а уровню сборной соответствуют максимум десятка три. Я согласен, что ничего полезного футболисты в мир не привносят. Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Тоже скажу, что нет», – приводит слова Смолова GQ Russia.

    Ранее сообщалось, что интерес к Смолову проявляли китайские клубы, однако футболист предпочел остаться в «Краснодаре».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 18:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 января 2017, 00:27

      Соврёт -вам (читателям) не нравится... Скажет правду - тоже не так...А чиновники заслуженно получают такие деньги ? Что вы (читатели) к Фёдору пристали ? Смолов хороший футболист и умный человек.Таких бы побольше в наш футбол.

      0
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      Рейтинг: +121

      vog 24 января 2017, 09:40

      Так пойди и пожалуйся в профсоюз футболистов,пусть поднимут волну о снижении зарплаты футболерам-мол слишком много получают.Интересно,долго ты протянешь,дурдом для тебя уже найден.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 января 2017, 09:06

      Нужно платить в месяц по средней по стране, как получает токарь, работающий
      целый день на ногах или слесарь и фрезеровщик на заводе.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 января 2017, 08:04

      Не заслуживают..,но отказаться нет никаких сил.)

      1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 24 января 2017, 02:47

      ребята это пиар ) теперь болельщики по другому будут относится на это расчитано )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 января 2017, 22:38

      это касается не только футболистов! Многих спортсменов, депутатов, топ менеджеров и звезд шоу бизнеса они должны облагаться повышенным налогом, а пока ущемляют малоимущих отменяя даже мизерные пособия и выплаты...

      4
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > KARAT777 24 января 2017, 00:53

      по поводу повышенного налога, не согласен. в остальном, все верно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2017, 22:09

      Прям удивляет с каждым разом в лучшую сторону. Вот что значит разошёлся с Лопырёвой и жизнь в гору пошла.

      3
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      Рейтинг: +14

      TAF 23 января 2017, 21:26

      Если он о себе то молодец.Но судить по себе о всех не надо

      -2
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      Рейтинг: +10

      monopad 23 января 2017, 20:44

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 января 2017, 20:41

      За честность -уважуха!

      5
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