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    Смолов заявил, что отказался от космического предложение из Китая

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что мог продолжить карьеру в Китае. По словам футболиста, он получил предложение, которое по своим финансовым параметрам превосходит любой контракт в РФПЛ.

    «У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться», – заявил Смолов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    28.12.2016 17:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 28 декабря 2016, 22:10

      Китайцы всех подряд решили скупить себе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 28 декабря 2016, 20:22

      там кальянов нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 декабря 2016, 19:56

      выход в открытый космос...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 28 декабря 2016, 18:39

      Зря ты Федька , если не врёшь ! -на Европу ты не тянешь , так и будешь слоняться по РПФЛ , а там монет бы срубил и в Монако к пацанам.

      2
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 28 декабря 2016, 18:33

      кажется...думаю...не уверено, может приснилось)))

      -2
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      Рейтинг: +8172

      nik55 28 декабря 2016, 18:19

      не надо пи-деть что отказался ------------------я тоже отказался и кто проверит

      -2
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 28 декабря 2016, 18:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бревно строит их себя звезду . Смешно даже

      -4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 декабря 2016, 18:04

      А Мамай с Кокошей свалят

      3
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 > filosof sparty 28 декабря 2016, 18:25

      да они раком за неделю до Китая дойдут

      3
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