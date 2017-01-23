Василий Березуцкий: «Дзагоев – самый танцующий, гостеприимный и прожорливый в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о самых танцующих футболистах в команде.

«По части танцев Дзагоев у нас – специалист узкого профиля, но лезгинку сбацает за милую душу. Когда вижу очередной танец Алана, уже не удивляюсь. Он же и самый гостеприимный в команде, настоящий кавказец, и самый прожорливый. Пожалуй, Дзагоев еще и самый добрый в ЦСКА. С остальными танцующими – сложнее. Правда, Секу еще любил всякого рода пляски», – рассказал Василий Березуцкий.

Напомним, что Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне хавбек провел девять матчей за московский клуб в РФПЛ, в которых отдал три голевые передачи.