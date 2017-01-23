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    Василий Березуцкий: «Дзагоев – самый танцующий, гостеприимный и прожорливый в ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о самых танцующих футболистах в команде.

    «По части танцев Дзагоев у нас – специалист узкого профиля, но лезгинку сбацает за милую душу. Когда вижу очередной танец Алана, уже не удивляюсь. Он же и самый гостеприимный в команде, настоящий кавказец, и самый прожорливый. Пожалуй, Дзагоев еще и самый добрый в ЦСКА. С остальными танцующими – сложнее. Правда, Секу еще любил всякого рода пляски», – рассказал Василий Березуцкий.

    Напомним, что Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне хавбек провел девять матчей за московский клуб в РФПЛ, в которых отдал три голевые передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 12:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 января 2017, 22:50

      А ты Вася.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 января 2017, 15:43

      Васярик самого неповоротливого не выявил ещё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Kazzzik1992 23 января 2017, 13:51

      А ты как хотел?! Он же осетин

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