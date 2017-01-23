Чалов: «Я – груда мышц? Не согласен с Василием Березуцким»

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал слова одноклубника Василия Березуцкого о его чрезмерной мышечной массе. Ранее защитник заявил, что молодой нападающий является самым физически развитым в команде.

«Не согласен с определением Березуцкого: «Груда мышц — это Федя Чалов». В тренажерный зал хожу, но и от природы, наверное, тоже многое дано», – заявил Чалов.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.