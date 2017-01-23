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    Чалов: «Я – груда мышц? Не согласен с Василием Березуцким»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал слова одноклубника Василия Березуцкого о его чрезмерной мышечной массе. Ранее защитник заявил, что молодой нападающий является самым физически развитым в команде.

    «Не согласен с определением Березуцкого: «Груда мышц — это Федя Чалов». В тренажерный зал хожу, но и от природы, наверное, тоже многое дано», – заявил Чалов.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 06:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 23 января 2017, 12:39

      Нападающий должен быть взбитым , не обязательно дрыщь и быстрый

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 23 января 2017, 09:26

      а все знают что кони тут сидят, вот и кидать уже начали спам конский, на нашу ветку)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 23 января 2017, 07:19

      Сейчас про что было?????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 23 января 2017, 07:03

      Тема-не о чем!

      0
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