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    Фернандес может перейти из ЦСКА в «Спартак»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, красно-белые интересуются футболистом еще с осени 2016 года. Кроме того, армейцам поступило конкретное предложение по 26-летнему игроку, однако красно-синие не стали рассматривать его всерьез.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера общался с одним из тренеров с мировым именем, который интересовался мнением итальянца о защитнике.

    По данным Transfermarkt, стоимость Фернандеса составляет 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2017 23:03
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +62

      NoN141 30 января 2017, 14:26

      Вот эта самая тупая утка которая я слышал.
      А ну еще была такая *Роналду может перейти в Анжи (когда-то давно была) вот над этой уткой я ржал долго

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      evgus 24 января 2017, 12:23

      Да Марио, уже послал хрюшек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 23 января 2017, 12:30

      Мало верится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 23 января 2017, 10:01

      Пахнет Арастумяном) утка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 23 января 2017, 09:48

      Бред

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 09:23

      Спартак в моде )))

      0
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 23 января 2017, 08:41

      Кто ж его отпустит? Если только Гинер пойдёт в оборону!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 января 2017, 08:25

      Что-то слабо верится, в ЦСКА итак скоро играть некому будет!

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 23 января 2017, 08:25

      кря кря кря
      бомбордир сам себе противоречит)

      1
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 23 января 2017, 08:07

      давай-давай

      0
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