Фернандес может перейти из ЦСКА в «Спартак»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, красно-белые интересуются футболистом еще с осени 2016 года. Кроме того, армейцам поступило конкретное предложение по 26-летнему игроку, однако красно-синие не стали рассматривать его всерьез.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера общался с одним из тренеров с мировым именем, который интересовался мнением итальянца о защитнике.

По данным Transfermarkt, стоимость Фернандеса составляет 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.