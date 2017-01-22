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    Глушаков: «Спартак» – претендент на чемпионство? ЦСКА уже доказывал, что весной может догнать кого угодно»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о турнирных перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. По словам футболиста, его команде, которая на данный момент единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, нельзя расслабляться.

    – Хорошо ли психологически, что перед командой не стоит официальной задачи выиграть золото?

    – В подсознании-то она у всех ребят все равно есть. Ну, скажут: «Выиграйте чемпионство – дадим вам по 5 миллионов евро». Но ты же не выиграешь золото, потому что тебе пообещали столько денег! Это зависит не от того, поставили задачу или нет. Думаю, должен быть такой коллектив, который этим живет. У которого в голове одно – победа, победа, победа. А кто бы что ни сказал, даже Леонид Арнольдович – если не будет команды единомышленников, никакого золота не видать.

    – Все называют кандидатами в чемпионы «Спартак» и «Зенит». А ЦСКА после смены тренера может в этот спор вмешаться?

    – Не только ЦСКА. Думаю, и «Краснодар». А может, и «Рубин» не в следующем, а уже в этом сезоне включится. Нельзя расслабляться. Опасаться надо всех, а главное самим – работать, работать и работать! А ЦСКА уже доказывал, что весной может догнать кого угодно с каким угодно отрывом. Выигрывал весь второй круг и брал золото.

    Отметим, что по итогам 17 туров «Спартак» набрал 40 очков. «Зенит» и ЦСКА, которые занимают второе и третье место соответственно, уступают московскому клубу пять и восемь баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2017 22:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2017, 12:11

      Глушаков попер со всех щелей. Не та он фигура, чтоб уделять ему столько внимания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 23 января 2017, 06:39

      Растёт смена Бубнову..!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 23 января 2017, 03:46

      интересно будет весной посмотреть на все команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 23 января 2017, 03:06

      Hинтересная будет концов очка)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 23 января 2017, 00:36

      Молодец. Не звездит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 января 2017, 00:34

      Глушаков собрался в ЦСКА...

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 января 2017, 23:11

      А что, теперь любое ля-ля от глушакова - главная новость? Думается, даже красно-белых от него уже подташнивает )))

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 22 января 2017, 22:58

      Чет глушаков балаболт слишком много...

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > RedGreenHooligan 23 января 2017, 00:46

      Да эт одно интервью, разбили на отрывкки

      1
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