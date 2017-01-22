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  • Глушаков: «Спартак» – претендент на чемпионство? ЦСКА уже доказывал, что весной может догнать кого угодно»

Глушаков: «Спартак» – претендент на чемпионство? ЦСКА уже доказывал, что весной может догнать кого угодно»

22 января 2017, 22:50
9

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о турнирных перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. По словам футболиста, его команде, которая на данный момент единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, нельзя расслабляться.

– Хорошо ли психологически, что перед командой не стоит официальной задачи выиграть золото?

– В подсознании-то она у всех ребят все равно есть. Ну, скажут: «Выиграйте чемпионство – дадим вам по 5 миллионов евро». Но ты же не выиграешь золото, потому что тебе пообещали столько денег! Это зависит не от того, поставили задачу или нет. Думаю, должен быть такой коллектив, который этим живет. У которого в голове одно – победа, победа, победа. А кто бы что ни сказал, даже Леонид Арнольдович – если не будет команды единомышленников, никакого золота не видать.

– Все называют кандидатами в чемпионы «Спартак» и «Зенит». А ЦСКА после смены тренера может в этот спор вмешаться?

– Не только ЦСКА. Думаю, и «Краснодар». А может, и «Рубин» не в следующем, а уже в этом сезоне включится. Нельзя расслабляться. Опасаться надо всех, а главное самим – работать, работать и работать! А ЦСКА уже доказывал, что весной может догнать кого угодно с каким угодно отрывом. Выигрывал весь второй круг и брал золото.

Отметим, что по итогам 17 туров «Спартак» набрал 40 очков. «Зенит» и ЦСКА, которые занимают второе и третье место соответственно, уступают московскому клубу пять и восемь баллов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (9)
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RedGreenHooligan
1485115097
Чет глушаков балаболт слишком много...
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APchelov
1485115863
А что, теперь любое ля-ля от глушакова - главная новость? Думается, даже красно-белых от него уже подташнивает )))
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пряник929
1485120899
Глушаков собрался в ЦСКА...
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bafor
1485121016
Молодец. Не звездит
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Cosh18
1485130009
Hинтересная будет концов очка)
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Александ1982
1485132362
интересно будет весной посмотреть на все команды
Ответить
hunta
1485142793
Растёт смена Бубнову..!
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serppion
1485162703
Глушаков попер со всех щелей. Не та он фигура, чтоб уделять ему столько внимания.
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