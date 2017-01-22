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Таски: «Говорить о «сливе» Аленичева смешно и неуместно»

22 января 2017, 13:18
6

Защитник «Спартака» Сердар Таски высказал мнение на тему того, что игроки красно-белых могли специально проигрывать матчи ради увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева. Напомним, что российский специалист покинул столичный клуб после поражения от АЕКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Я не думаю, что было бы честно сейчас обсуждать работу Дмитрия Аленичева в «Спартаке». При нем у нас тоже были хорошие матчи, мы тоже добивались результатов, но, к сожалению, в какой-то момент потеряли много очков в чемпионате, а летом вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Думаю, что Аленичев сделал что-то для того, чтобы сейчас, уже с новым тренером, мы занимали первое место; не думаю, что сейчас нужно копаться в прошлом и вспоминать его ошибки – все нужно рассматривать как единое целое.

Впервые слышу, что игроки могли «сливать» Аленичева. Честно говоря, это смешно и больше похоже на какую-то шутку. Ни один игрок никогда не сможет сделать этого. Все, кто выходит на поле, всегда хотят добиваться только побед, никто и никогда не будет вести подковерные игры против тренера. Против АЕКа мы сыграли два плохих матча и заслуженно вылетели из Лиги Европы, но говорить о «сливе» тренера просто смешно и неуместно», – сказал Таски.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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Сильвербой
1485080802
Возможно его никто и не сливал, но когда игрок с поля бросает взгляд на лавку, а там сидят два типа и друг другу в уши дышат, показывая свое безразличие к происходящему на поле, поневоле задумаешься: а на х...й оно все нужно!!!??? В этом, мне кажется, главная проблема была. Тренер должен быть "в игре", а не уши помощнику лизать!
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Par Mezan
1485082038
Слили - и хрен с ним. Лишь бы сейчас играли нормально, - не обсираясь на евротурнирах.
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maksspartak
1485082516
да Таски конечно правду говорит ))) какой смысл сливать тренера )??
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maior-60
1485085513
Ни прибавить, ни убавить...
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zagrizlik
1485087326
Сливали вы или нет,мы посмотрим осенью,когда каррера полный подготовительный цикл проведёт.
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edw7777
1485093354
О сливе тренера "смешно и неуместно" - согласен. А вот о сливе чести и достоинства не смешно и совершенно уместно. После проигрыша киприотам вы все, нынешний "спартак", люди, для которых честь и достоинство пустые слова. Я вообще удивляюсь как после Нетто, Сальниковых, Черенкова, Гаврилова, Дасаева... рождаются такие игроки, которые сейчас в спартаке. Это мое мнение.
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