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    Таски: «Говорить о «сливе» Аленичева смешно и неуместно»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски высказал мнение на тему того, что игроки красно-белых могли специально проигрывать матчи ради увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева. Напомним, что российский специалист покинул столичный клуб после поражения от АЕКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Я не думаю, что было бы честно сейчас обсуждать работу Дмитрия Аленичева в «Спартаке». При нем у нас тоже были хорошие матчи, мы тоже добивались результатов, но, к сожалению, в какой-то момент потеряли много очков в чемпионате, а летом вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Думаю, что Аленичев сделал что-то для того, чтобы сейчас, уже с новым тренером, мы занимали первое место; не думаю, что сейчас нужно копаться в прошлом и вспоминать его ошибки – все нужно рассматривать как единое целое.

    Впервые слышу, что игроки могли «сливать» Аленичева. Честно говоря, это смешно и больше похоже на какую-то шутку. Ни один игрок никогда не сможет сделать этого. Все, кто выходит на поле, всегда хотят добиваться только побед, никто и никогда не будет вести подковерные игры против тренера. Против АЕКа мы сыграли два плохих матча и заслуженно вылетели из Лиги Европы, но говорить о «сливе» тренера просто смешно и неуместно», – сказал Таски.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2017 13:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 22 января 2017, 16:55

      О сливе тренера "смешно и неуместно" - согласен. А вот о сливе чести и достоинства не смешно и совершенно уместно. После проигрыша киприотам вы все, нынешний "спартак", люди, для которых честь и достоинство пустые слова. Я вообще удивляюсь как после Нетто, Сальниковых, Черенкова, Гаврилова, Дасаева... рождаются такие игроки, которые сейчас в спартаке. Это мое мнение.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 января 2017, 15:15

      Сливали вы или нет,мы посмотрим осенью,когда каррера полный подготовительный цикл проведёт.

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 22 января 2017, 14:45

      Ни прибавить, ни убавить...

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 22 января 2017, 13:55

      да Таски конечно правду говорит ))) какой смысл сливать тренера )??

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 января 2017, 13:47

      Слили - и хрен с ним. Лишь бы сейчас играли нормально, - не обсираясь на евротурнирах.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 января 2017, 13:26

      Возможно его никто и не сливал, но когда игрок с поля бросает взгляд на лавку, а там сидят два типа и друг другу в уши дышат, показывая свое безразличие к происходящему на поле, поневоле задумаешься: а на х...й оно все нужно!!!??? В этом, мне кажется, главная проблема была. Тренер должен быть "в игре", а не уши помощнику лизать!

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