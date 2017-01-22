Таски: «Говорить о «сливе» Аленичева смешно и неуместно»

О сливе тренера "смешно и неуместно" - согласен. А вот о сливе чести и достоинства не смешно и совершенно уместно. После проигрыша киприотам вы все, нынешний "спартак", люди, для которых честь и достоинство пустые слова. Я вообще удивляюсь как после Нетто, Сальниковых, Черенкова, Гаврилова, Дасаева... рождаются такие игроки, которые сейчас в спартаке. Это мое мнение.
Защитник «Спартака» Сердар Таски высказал мнение на тему того, что игроки красно-белых могли специально проигрывать матчи ради увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева. Напомним, что российский специалист покинул столичный клуб после поражения от АЕКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Я не думаю, что было бы честно сейчас обсуждать работу Дмитрия Аленичева в «Спартаке». При нем у нас тоже были хорошие матчи, мы тоже добивались результатов, но, к сожалению, в какой-то момент потеряли много очков в чемпионате, а летом вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Думаю, что Аленичев сделал что-то для того, чтобы сейчас, уже с новым тренером, мы занимали первое место; не думаю, что сейчас нужно копаться в прошлом и вспоминать его ошибки – все нужно рассматривать как единое целое.
Впервые слышу, что игроки могли «сливать» Аленичева. Честно говоря, это смешно и больше похоже на какую-то шутку. Ни один игрок никогда не сможет сделать этого. Все, кто выходит на поле, всегда хотят добиваться только побед, никто и никогда не будет вести подковерные игры против тренера. Против АЕКа мы сыграли два плохих матча и заслуженно вылетели из Лиги Европы, но говорить о «сливе» тренера просто смешно и неуместно», – сказал Таски.