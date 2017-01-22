Таски: «Говорить о «сливе» Аленичева смешно и неуместно»

Защитник «Спартака» Сердар Таски высказал мнение на тему того, что игроки красно-белых могли специально проигрывать матчи ради увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева. Напомним, что российский специалист покинул столичный клуб после поражения от АЕКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Я не думаю, что было бы честно сейчас обсуждать работу Дмитрия Аленичева в «Спартаке». При нем у нас тоже были хорошие матчи, мы тоже добивались результатов, но, к сожалению, в какой-то момент потеряли много очков в чемпионате, а летом вылетели из розыгрыша Лиги Европы. Думаю, что Аленичев сделал что-то для того, чтобы сейчас, уже с новым тренером, мы занимали первое место; не думаю, что сейчас нужно копаться в прошлом и вспоминать его ошибки – все нужно рассматривать как единое целое.

Впервые слышу, что игроки могли «сливать» Аленичева. Честно говоря, это смешно и больше похоже на какую-то шутку. Ни один игрок никогда не сможет сделать этого. Все, кто выходит на поле, всегда хотят добиваться только побед, никто и никогда не будет вести подковерные игры против тренера. Против АЕКа мы сыграли два плохих матча и заслуженно вылетели из Лиги Европы, но говорить о «сливе» тренера просто смешно и неуместно», – сказал Таски.