Василий Березуцкий назвал имя самого накаченного игрока ЦСКА

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил физические данные нападающего Федора Чалова. По мнению ветерана армейцев, мышечная масса даже мешает форварду показывать более техничную игру.

«Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать», – заявил Березуцкий.

В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.