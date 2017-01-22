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  • Василий Березуцкий назвал имя самого накаченного игрока ЦСКА

Василий Березуцкий назвал имя самого накаченного игрока ЦСКА

22 января 2017, 11:28
7

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил физические данные нападающего Федора Чалова. По мнению ветерана армейцев, мышечная масса даже мешает форварду показывать более техничную игру.

«Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать», – заявил Березуцкий.

В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Чалов Федор
Комментарии (7)
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zico2205
1485075709
Ну прямо Шварцнегера сделал из Чалова...Что-то я не увидел там груду мышц....Посмотрим, как будет отлетать от "хилых" защитников...
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x-x-x-x-x
1485080900
с ростом 180см худощавый на вид про какие груды мыщц Вася говорить. может он его с кем то путает
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каа
1485086752
Чалов талант... чем то напоминает по стилю Ибрагимовича...
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VikNMar
1485087691
Одна беда - в футбол играть не умеет ........
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MaxiUs
1485090163
мне понравился. есть какие то таланты. я смотрел последние игры цска.
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R015RK
1485103436
на себя смотри, бревно ты пенсионное
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