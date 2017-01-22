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    Василий Березуцкий назвал имя самого накаченного игрока ЦСКА

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил физические данные нападающего Федора Чалова. По мнению ветерана армейцев, мышечная масса даже мешает форварду показывать более техничную игру.

    «Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать», – заявил Березуцкий.

    В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2017 11:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +388

      R015RK 22 января 2017, 19:43

      на себя смотри, бревно ты пенсионное

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 22 января 2017, 16:02

      мне понравился. есть какие то таланты. я смотрел последние игры цска.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 января 2017, 15:21

      Одна беда - в футбол играть не умеет ........

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 января 2017, 15:05

      Чалов талант... чем то напоминает по стилю Ибрагимовича...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 января 2017, 13:28

      с ростом 180см худощавый на вид про какие груды мыщц Вася говорить. может он его с кем то путает

      2
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > x-x-x-x-x 22 января 2017, 16:59

      180-77 нормуль

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 января 2017, 12:01

      Ну прямо Шварцнегера сделал из Чалова...Что-то я не увидел там груду мышц....Посмотрим, как будет отлетать от "хилых" защитников...

      1
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