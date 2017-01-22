Таски: «Сейчас «Спартаку» нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв»

Защитник «Спартака» Сердар Таски призвал партнеров не обращать внимания на отрыв от «Зенита» в турнирной таблице РФПЛ. Красно-белые после 17 туров идут на первом месте, опережая питерцев на пять очков.

«Пятиочковый отрыв от «Зенита» – это ничто. Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а «Зениту» выиграть и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы ни раз были свидетелями этого. Весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры и тем более, нужно избежать какой-либо расслабленности», – заявил Таски.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.