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    Таски: «Сейчас «Спартаку» нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски призвал партнеров не обращать внимания на отрыв от «Зенита» в турнирной таблице РФПЛ. Красно-белые после 17 туров идут на первом месте, опережая питерцев на пять очков.

    «Пятиочковый отрыв от «Зенита» – это ничто. Условно, нам достаточно проиграть первый матч после возобновления турнира, а «Зениту» выиграть и тогда отрыв будет совсем мизерным, а впереди будет очная встреча. Сейчас нам нужно забыть о том, что у нас есть какой-то отрыв, просто выходить на поле и хорошо делать свою работу. В чемпионате России все может быстро поменяться, и мы ни раз были свидетелями этого. Весной нам важно выходить на поле и начинать все с нуля, не думая о том, что мы лидеры и тем более, нужно избежать какой-либо расслабленности», – заявил Таски.

    В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России восемь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2017 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 22 января 2017, 14:05

      Давайте парни проведите вторую половину сезона так же как и первую )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Boby 22 января 2017, 13:38

      Прав абсолютно! Спартаковская беда - раслабон!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 22 января 2017, 13:04

      Золотые слова !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2017, 12:39

      Все в точку сказал-главное не расслабляйтесь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 22 января 2017, 11:44

      Это правильно

      1
      Ответить
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