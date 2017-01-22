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    Навас: «Я расслаблен в «Реале»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что он счастлив в команде. Ранее сообщалось о готовности мадридского клуба продлить контракт с голкипером, повысив зарплату 29-летнему костариканцу до 4 миллионов евро в год.

    «Я действительно расслабился, упорно тренируюсь. Намерен прилагать максимум усилий, чтобы помогать «Реалу» побеждать. Я уверен, что лучшие времена еще впереди», – заявил Навас.

    В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Испании 12 матчей, три из которых отстоял на ноль.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 января 2017, 12:10

      Классный вратарь, но для 'галактикос' недостаточно звёздный.

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      Рейтинг: +16

      dudkadim 22 января 2017, 09:09

      Конечно! Я тоже бы расслабился!

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