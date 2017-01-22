Навас: «Я расслаблен в «Реале»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что он счастлив в команде. Ранее сообщалось о готовности мадридского клуба продлить контракт с голкипером, повысив зарплату 29-летнему костариканцу до 4 миллионов евро в год.

«Я действительно расслабился, упорно тренируюсь. Намерен прилагать максимум усилий, чтобы помогать «Реалу» побеждать. Я уверен, что лучшие времена еще впереди», – заявил Навас.

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Испании 12 матчей, три из которых отстоял на ноль.