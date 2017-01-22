Билич: «Мы просим за Пайета меньше его действительной ценности»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич отметил, что клуб готов продать нападающего Димитри Пайета. Ранее сообщалось, что «Марсель» отказался от первоначального плана приобрести игрока, который наотрез отказывается выступать за «молотобойцев».

«Купит ли его «Марсель» или другой клуб? Пайет является отличным футболистом. Если он решил покинуть нас, то «Вест Хэм» не просит за него сумасшедшие деньги. Мы просим меньше его действительной ценности», – заявил Билич.

Рыночная стоимость Пайета оценивается в 30 миллионов евро.