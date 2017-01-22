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    Билич: «Мы просим за Пайета меньше его действительной ценности»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич отметил, что клуб готов продать нападающего Димитри Пайета. Ранее сообщалось, что «Марсель» отказался от первоначального плана приобрести игрока, который наотрез отказывается выступать за «молотобойцев».

    «Купит ли его «Марсель» или другой клуб? Пайет является отличным футболистом. Если он решил покинуть нас, то «Вест Хэм» не просит за него сумасшедшие деньги. Мы просим меньше его действительной ценности», – заявил Билич.

    Рыночная стоимость Пайета оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:31

      на лавку посадите и пусть сидит , надоели такие футболеры как что сразу писятся начинают и ныть

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