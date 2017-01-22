В «Милане» сообщили, что переговоры по Деулофеу продолжаются

В «Милане» подтвердили информацию, что сделку по переходу в команду нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу нельзя назвать завершенной. Ранее итальянский клуб в социальных сетях объявил об аренде игрока, однако «ириски» тут же опровергли сообщение.

«Я уполномочен сказать, что переговоры о Деулофеу продолжаются. Мы чувствуем себя уверенно? Единственное, что я могу сказать, что переговоры продолжаются», – заявил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.

В текущем чемпионате Англии испанец провел 11 матчей в составе «ирисок».