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    В «Милане» сообщили, что переговоры по Деулофеу продолжаются

    В «Милане» подтвердили информацию, что сделку по переходу в команду нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу нельзя назвать завершенной. Ранее итальянский клуб в социальных сетях объявил об аренде игрока, однако «ириски» тут же опровергли сообщение.

    «Я уполномочен сказать, что переговоры о Деулофеу продолжаются. Мы чувствуем себя уверенно? Единственное, что я могу сказать, что переговоры продолжаются», – заявил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.

    В текущем чемпионате Англии испанец провел 11 матчей в составе «ирисок».

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 23 января 2017, 17:23

      видится управление Галиани, когда уже китайцы закончат выкупление клуба.... а то всякий шлак скупают.......

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