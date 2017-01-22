«Реал» готов перебить предложения конкурентов по Алли

«Реал» определился с основной трансферной целью команды на лето. Как сообщается, клуб сделает все возможное, чтобы приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Деле Алли. Мадридцы намерены перебить предложения своих потенциальных конкурентов, которые согласны заплатить за 20-летнего хавбека порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов Китая готовы предложить Алли контракт с недельной зарплатой в один миллион долларов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.