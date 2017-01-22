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«Реал» готов перебить предложения конкурентов по Алли

22 января 2017, 06:10
11

«Реал» определился с основной трансферной целью команды на лето. Как сообщается, клуб сделает все возможное, чтобы приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Деле Алли. Мадридцы намерены перебить предложения своих потенциальных конкурентов, которые согласны заплатить за 20-летнего хавбека порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов Китая готовы предложить Алли контракт с недельной зарплатой в один миллион долларов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Алли Деле
Комментарии (11)
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Aidosinho
1485055163
Али должен быть готов посидеть на скамейке.
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Фан666
1485060409
Англичане в Реале плохо играют
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Apocalypse
1485062685
Норм.
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ДСА
1485063168
Показатели впечатляют.
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Lexa_Lexa
1485065283
Он в этом сезоне хорош
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485065755
если Алли согласится играть в Китае с зарплатой Милоион в неделю ,то к концу карьеры он будет одним из богатых людей мира ,и даже сможет сменить Трампа на посту призидента США
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alexis02lion
1485068076
По старой схеме в Реал, как и Бейла в своё время. Гарета раскрыл Харя Реднапп, Дели уже Поччетино. И как бывший лидер и капитан Эспаньола отдаст своего игрока в Барсу, только в Реал или во Францию где он тоже не плохо поиграл и связи там явно остались.
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forza Juve 1
1485071241
Если Алли уйдёт из Тоттенхема , то это будет конец , во-первых в Реале он скорее всего он будет сидеть на скамейке ,а во-вторых если уйдёт в Китай , то уже наврядли уже будет играть на высоком уровне , как в АПЛ , так что лучше остаться в Тоттенхэме
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InSomnia_BVB
1485073947
Деле Алли? Конечно хороший игрок, но по звездности не дотягивает до Аппетита Флорентино Переса. С чего вдруг такая суета?
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Nehdan4ik
1485102910
не стоит ему уходить в Реал будет ошибкой )
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