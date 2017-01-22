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    «Реал» готов перебить предложения конкурентов по Алли

    «Реал» определился с основной трансферной целью команды на лето. Как сообщается, клуб сделает все возможное, чтобы приобрести у «Тоттенхэма» полузащитника Деле Алли. Мадридцы намерены перебить предложения своих потенциальных конкурентов, которые согласны заплатить за 20-летнего хавбека порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов Китая готовы предложить Алли контракт с недельной зарплатой в один миллион долларов.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 06:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:35

      не стоит ему уходить в Реал будет ошибкой )

      0
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      Рейтинг: +289

      InSomnia_BVB 22 января 2017, 11:32

      Деле Алли? Конечно хороший игрок, но по звездности не дотягивает до Аппетита Флорентино Переса. С чего вдруг такая суета?

      0
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 22 января 2017, 10:47

      Если Алли уйдёт из Тоттенхема , то это будет конец , во-первых в Реале он скорее всего он будет сидеть на скамейке ,а во-вторых если уйдёт в Китай , то уже наврядли уже будет играть на высоком уровне , как в АПЛ , так что лучше остаться в Тоттенхэме

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > forza Juve 1 22 января 2017, 10:49

      Иди уроки учи

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 22 января 2017, 09:54

      По старой схеме в Реал, как и Бейла в своё время. Гарета раскрыл Харя Реднапп, Дели уже Поччетино. И как бывший лидер и капитан Эспаньола отдаст своего игрока в Барсу, только в Реал или во Францию где он тоже не плохо поиграл и связи там явно остались.

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 09:15

      если Алли согласится играть в Китае с зарплатой Милоион в неделю ,то к концу карьеры он будет одним из богатых людей мира ,и даже сможет сменить Трампа на посту призидента США

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 января 2017, 09:08

      Он в этом сезоне хорош

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 января 2017, 08:32

      Показатели впечатляют.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 22 января 2017, 08:24

      Норм.

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 января 2017, 07:46

      Англичане в Реале плохо играют

      0
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 22 января 2017, 06:19

      Али должен быть готов посидеть на скамейке.

      0
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