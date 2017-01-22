Глушаков: «Самедов? Кто сидит со мной рядом в автобусе, тот обычно долго в клубе не задерживается»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о настроении команды на тренировочном сборе. По словам полузащитника, в стане красно-белых царит хорошая атмосфера.

«Все супер, все хорошо. Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении. Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально.

Саша нормально отреагировал, пусть была большая шумиха. Но это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в «Спартаке». Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место», — сказал полузащитник.

Красно-белые завершили первый круг чемпионата России на первом месте в турнирной таблице. Самедов присоединился к «Спартаку» этой зимой, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года.