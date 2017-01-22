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    Глушаков: «Самедов? Кто сидит со мной рядом в автобусе, тот обычно долго в клубе не задерживается»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о настроении команды на тренировочном сборе. По словам полузащитника, в стане красно-белых царит хорошая атмосфера.

    «Все супер, все хорошо. Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении. Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально.

    Саша нормально отреагировал, пусть была большая шумиха. Но это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в «Спартаке». Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место», — сказал полузащитник.

    Красно-белые завершили первый круг чемпионата России на первом месте в турнирной таблице. Самедов присоединился к «Спартаку» этой зимой, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2017 01:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +23

      Havbek 22 января 2017, 17:07

      Источник " Спорт-Экспресс" Перейдя по ссылке, можно прочесть полностью текст где: " Новоe место в автобусе" (смеётся). Вью исковеркали, отсюда и другой смысл.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 22 января 2017, 13:33

      все в форме это нормально

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 января 2017, 12:56

      У этого недоумка нездоровое самомнение ))) Он на себя уже золотую медаль повесил )

      0
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > APchelov 22 января 2017, 13:57

      самовлюблёвная красно белая свинья!!!

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 января 2017, 11:40

      Эх, послушать бы такое про Глушакова!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 22 января 2017, 10:54

      Видимо Дениска просто так шутит. А тут столько трактователей его слов нашлось...

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 22 января 2017, 10:32

      Что бы одному на два сиденья развалиться

      0
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      Рейтинг: +27

      _Kotenok_ 22 января 2017, 10:00

      Да хрен тебя знает, будешь ли ты в конце сезона сам сидеть на своем месте???

      5
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 22 января 2017, 09:48

      Звездинку подхватил не иначе, пупом земли себя почувствовал.

      6
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 января 2017, 09:44

      ему одноместное сиденье будут выделять)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 января 2017, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из слов Глушакова можно сделать вывод, что Самедов приступил к поиску нового клуба, а Спартак, это перевалочный клуб для поддержки спортивной формы.

      -5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > vladimir-7 22 января 2017, 10:39

      сиди в конюшне и не воняй навозом

      2
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