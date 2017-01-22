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  • Глушаков: «Самедов? Кто сидит со мной рядом в автобусе, тот обычно долго в клубе не задерживается»

Глушаков: «Самедов? Кто сидит со мной рядом в автобусе, тот обычно долго в клубе не задерживается»

22 января 2017, 01:26
26

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о настроении команды на тренировочном сборе. По словам полузащитника, в стане красно-белых царит хорошая атмосфера.

«Все супер, все хорошо. Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении. Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально.

Саша нормально отреагировал, пусть была большая шумиха. Но это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в «Спартаке». Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место», — сказал полузащитник.

Красно-белые завершили первый круг чемпионата России на первом месте в турнирной таблице. Самедов присоединился к «Спартаку» этой зимой, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Глушаков Денис
Комментарии (26)
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Альви
1485038159
Можно было быть чуток скромнее
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adekvat
1485059712
Бабка Глушаков.
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ИванЯ
1485060473
зашквариться можно.
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Аид666
1485062985
Сколько пафоса...
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lekseij2007
1485065729
Губастый пучеглаз несёт чушь очередную.
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KB_Krasnogorsk
1485066936
Сколько желчи в комментариях. Не захлебнитесь, убогие!!!
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vladimir-7
1485067261
Из слов Глушакова можно сделать вывод, что Самедов приступил к поиску нового клуба, а Спартак, это перевалочный клуб для поддержки спортивной формы.
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Gerero2198
1485067730
Звездинку подхватил не иначе, пупом земли себя почувствовал.
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_Kotenok_
1485068454
Да хрен тебя знает, будешь ли ты в конце сезона сам сидеть на своем месте???
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alll-1
1485081184
все в форме это нормально
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