«Ливерпуль» — лидер топ-6 чемпионата Англии по потерянным очкам

Поражение «Ливерпуля» от «Суонси Сити» (2:3) в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги вывело команду Юргена Клоппа в лидеры в антирейтинге турнира по потерянным очкам.

Список выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» — 15 потерянных очков (в матчах против «Бернли», «Саутгемптона», «Борнмута», «Вест Хэма», «Сандерленда», «Суонси Сити»)

2. «Манчестер Сити» — 12 («Эвертон» два раза, «Саутгемптон», «Мидлсбро», «Лестер»)

3. «Манчестер Юнайтед» — 11 («Уотфорд»,«Сток Сити», «Бернли», «Вест Хэм», «Эвертон»)

4. «Арсенал» — 9 («Лестер», «Мидлсбро», «Эвертон», «Борнмут»)

5. «Тоттенхэм» — 8 («Эвертон», «Вест Бром», «Лестер», «Борнмут»)

6. «Челси» — 2 («Суонси Сити»)

При подсчетах не учитывались результаты очных встреч команд лидирующей шестерки.