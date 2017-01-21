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    «Ливерпуль» — лидер топ-6 чемпионата Англии по потерянным очкам

    Поражение «Ливерпуля» от «Суонси Сити» (2:3) в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги вывело команду Юргена Клоппа в лидеры в антирейтинге турнира по потерянным очкам.

    Список выглядит следующим образом:

    1. «Ливерпуль» — 15 потерянных очков (в матчах против «Бернли», «Саутгемптона», «Борнмута», «Вест Хэма», «Сандерленда», «Суонси Сити»)

    2. «Манчестер Сити» — 12 («Эвертон» два раза, «Саутгемптон», «Мидлсбро», «Лестер»)

    3. «Манчестер Юнайтед» — 11 («Уотфорд»,«Сток Сити», «Бернли», «Вест Хэм», «Эвертон»)

    4. «Арсенал» — 9 («Лестер», «Мидлсбро», «Эвертон», «Борнмут»)

    5. «Тоттенхэм» — 8 («Эвертон», «Вест Бром», «Лестер», «Борнмут»)

    6. «Челси» — 2 («Суонси Сити»)

    При подсчетах не учитывались результаты очных встреч команд лидирующей шестерки.

    Источник: Twitter

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    21.01.2017 22:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33

      alexarh 22 января 2017, 10:04

      А почему ничейки не считаются с аутсайдерами?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 22 января 2017, 00:42

      Челси - Чемпион..
      Ливер, расти!!! Ждем побед!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 22 января 2017, 00:27

      не судьба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      пончотрончо 21 января 2017, 23:02

      ы

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 января 2017, 22:35

      поэтому челси 1!! а ЗА МЮ вообще молчу столько раз в ничью играли!! жуть!

      -2
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