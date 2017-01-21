Фергюсон: «Руни заслуживает места в истории «МЮ»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил Уэйна Руни с 250-м голом за клуб. Точный удар в матче против «Сток Сити» (1:1) позволил англичанину стать лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов».

«Хотел бы поздравить Уэйна с достижением данной отметки. Без сомнений, такое количество голов — подвиг, не говоря уже о том, что этот рекорд стоял 40 лет. Уэйн определенно заслуживает места в истории этого клуба, и я уверен, что в дальнейшем голов станет еще больше.

Я очень рад за тебя, Уэйн. Ты прекрасно служишь на благо этого клуба», — сказал шотландец.

«МЮ» заключил контракт с Руни в 2004-м году по инициативе Фергюсона.