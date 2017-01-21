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    Фергюсон: «Руни заслуживает места в истории «МЮ»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил Уэйна Руни с 250-м голом за клуб. Точный удар в матче против «Сток Сити» (1:1) позволил англичанину стать лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов».

    «Хотел бы поздравить Уэйна с достижением данной отметки. Без сомнений, такое количество голов — подвиг, не говоря уже о том, что этот рекорд стоял 40 лет. Уэйн определенно заслуживает места в истории этого клуба, и я уверен, что в дальнейшем голов станет еще больше.

    Я очень рад за тебя, Уэйн. Ты прекрасно служишь на благо этого клуба», — сказал шотландец.

    «МЮ» заключил контракт с Руни в 2004-м году по инициативе Фергюсона.

    Источник: BBC

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    21.01.2017 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 05:21

      Шрек красавчик!!! Кстати, а кто предыдущий рекордсмен?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 21:30

      браво сэр Алекс!

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