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    Оздоев: «Еще до возвращения Семина в «Локомотив» приснилось, что он возглавит команду»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что до возвращения Юрия Семина в «Локомотив» ему приснился сон, где российский специалист снова возглавил железнодорожников. Напомним, 69-летний тренер летом 2016 года в третий раз был назначен на пост главного тренера красно-зеленых.

    – Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?

    – Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в Twitter, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.

    – Некоторые считают, что время Семина ушло.

    – Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.

    Добавим, что Оздоев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2015 года. Ранее сообщалось, что Семин этой зимой намерен вернуть полузащитника в стан железнодорожников.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.01.2017 18:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 января 2017, 11:49

      очень правильные слова про Юрия Палыча)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 22 января 2017, 00:25

      Всемполучится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 21 января 2017, 19:51

      Играть нужно,а не спать!

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