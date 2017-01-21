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  • Оздоев: «Еще до возвращения Семина в «Локомотив» приснилось, что он возглавит команду»

Оздоев: «Еще до возвращения Семина в «Локомотив» приснилось, что он возглавит команду»

21 января 2017, 18:14
3

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что до возвращения Юрия Семина в «Локомотив» ему приснился сон, где российский специалист снова возглавил железнодорожников. Напомним, 69-летний тренер летом 2016 года в третий раз был назначен на пост главного тренера красно-зеленых.

– Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?

– Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в Twitter, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.

– Некоторые считают, что время Семина ушло.

– Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.

Добавим, что Оздоев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2015 года. Ранее сообщалось, что Семин этой зимой намерен вернуть полузащитника в стан железнодорожников.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Оздоев Магомед Семин Юрий
Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1485017502
Играть нужно,а не спать!
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Cosh18
1485033929
Всемполучится
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Diesel133
1485074972
очень правильные слова про Юрия Палыча)
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