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    В «Анжи» заявили, что Паршивлюк находится в «подвешенном состоянии»

    Пресс-аташе «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что будущее защитника команды Сергея Паршивлюка пока не определенно. Напомним, ранее сообщалось, что футболист в числе других игроков клуба может бесплатно покинуть стан «орлов».

    «Паршивлюк сейчас в команде, он тренируется вместе со всеми, но пока находится в подвешенном состоянии. Конкретики по нему нет никакой», – сказал Даганов.

    Паршивлюк выступает за «Анжи» с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за махачкалинский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых заработал две желтые картчоки.

    Источник: Р-Спорт

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    21.01.2017 17:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 19:11

      За что подвестли???

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    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 января 2017, 17:44

      Жалко Серегу. Ведь когда то был ключевым защитником в Спартаке и даже в сборную вызывался. Как он докатился до уровня никому не нужного игрока?

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