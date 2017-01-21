В «Анжи» заявили, что Паршивлюк находится в «подвешенном состоянии»

Пресс-аташе «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что будущее защитника команды Сергея Паршивлюка пока не определенно. Напомним, ранее сообщалось, что футболист в числе других игроков клуба может бесплатно покинуть стан «орлов».

«Паршивлюк сейчас в команде, он тренируется вместе со всеми, но пока находится в подвешенном состоянии. Конкретики по нему нет никакой», – сказал Даганов.

Паршивлюк выступает за «Анжи» с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за махачкалинский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых заработал две желтые картчоки.