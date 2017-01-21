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    Яковлев не захотел идти в «Анжи» на понижение зарплаты

    Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о причинах, по которым был расторгнут контракт с нападающим Павлом Яковлевым. По его словам, игрок не захотел идти на предложенное понижение зарплаты и вместо этого выразил желание покинуть клуб.

    «Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от «Крыльев Советов», поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком», – сказал Даганов.

    Яковлев перебрался в «Анжи» из «Спартака» в августе минувшего года. В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний форвард принял участие всего в трех встречах, не забив ни единого мяча.

    Источник: Р-Спорт

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    21.01.2017 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1289

      каа 21 января 2017, 18:37

      Когда то подавал надежды... но сломался и вряд ли уже с него будет толк...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 21 января 2017, 15:34

      Звезда, бля))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 14:58

      Играть тоже не хотел или не умел.... а Крылья разбогатели??? За эти деньги могли бы пенсионеров Самары год кормить!!!!!

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