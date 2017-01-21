Яковлев не захотел идти в «Анжи» на понижение зарплаты

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о причинах, по которым был расторгнут контракт с нападающим Павлом Яковлевым. По его словам, игрок не захотел идти на предложенное понижение зарплаты и вместо этого выразил желание покинуть клуб.

«Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от «Крыльев Советов», поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком», – сказал Даганов.

Яковлев перебрался в «Анжи» из «Спартака» в августе минувшего года. В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний форвард принял участие всего в трех встречах, не забив ни единого мяча.