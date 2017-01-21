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    Шляхтин подтвердил вероятность перехода Яковлева в «Крылья Советов»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что бывший нападающий «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарском клубе. Сегодня 25-летний игрок расторг контракт с махачкалинцами по взаимному согласию.

    «Вероятность возвращения Яковлева в «Крылья Советов» существует», – сказал Шляхтин.

    Напомним, Яковлев уже защищал цвета «Крыльев Советов» в сезоне-2010, 2011/12 и 2015/16. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек принял участие всего в трех встречах, не забив ни одного мяча.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 13:58
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