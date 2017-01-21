Шляхтин подтвердил вероятность перехода Яковлева в «Крылья Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что бывший нападающий «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарском клубе. Сегодня 25-летний игрок расторг контракт с махачкалинцами по взаимному согласию.

«Вероятность возвращения Яковлева в «Крылья Советов» существует», – сказал Шляхтин.

Напомним, Яковлев уже защищал цвета «Крыльев Советов» в сезоне-2010, 2011/12 и 2015/16. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек принял участие всего в трех встречах, не забив ни одного мяча.