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    «Анжи» сообщил о расставании с Яковлевым

    Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра сообщил, что нападающий Павел Яковлев покидает клуб. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Предполагается, что 25-летний игрок продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    «Яковлев покинул «Анжи». Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию», – сказал Танцюра.

    Яковлев стал игроком махачкалинцев в августе прошлого года. В текущем розыгрыше РФПЛ форвард принял участие всего в трех поединках, не забив ни одного мяча.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 13:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 января 2017, 16:13

      Анжи расподается...

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 января 2017, 15:03

      Завысили зарплаты а теперь вот и расплачиваются...А завысил в первую очередь- Зенит...Газпром понятно -самая богатая компания в России, но из-за него страдают прежде всего провинциалы(кроме конечно Краснодара)...Вот пример Томи - яркое тому подтверждение...неужели Кокорин с Дзюбой заслуживают тех миллионов ,которые им платят??? В Европе они бы на порядок меньше получали бы...Но этот идиотский лимит делает их незаменимыми...Хотя,с другой стороны- отмени лимит и в Зените будут играть одни иностранцы..Вот лучше бы ввели лимит на наличие в основе скажем 2 молодых игроков в каждой встрече и им естественно ввести потолок зарплат...Хоть это и мое личное мнение,но какие то кардинальные меры надо предпринимать в нашем футболе...А так-тупик...

      2
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      Рейтинг: +99

      Мескини 21 января 2017, 14:39

      В Тулу перейдет и будет полезен. Удачи Паша!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 14:29

      Зарплаты пора снижать, а то поиграл немного, ничего не забил, а получил как сталевар за всю жизнь....

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 января 2017, 13:51

      Ну и правильно делает. Клубы ст акой политикой, как правило года 2-3 в ФНЛ сидят. Пусть своих зверьков тренируют в ФНЛ. Самое место им там.

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Max Urbanov 21 января 2017, 14:36

      жестковато :D ну правда в этом есть)

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