«Анжи» сообщил о расставании с Яковлевым

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра сообщил, что нападающий Павел Яковлев покидает клуб. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Предполагается, что 25-летний игрок продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

«Яковлев покинул «Анжи». Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию», – сказал Танцюра.

Яковлев стал игроком махачкалинцев в августе прошлого года. В текущем розыгрыше РФПЛ форвард принял участие всего в трех поединках, не забив ни одного мяча.