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    Джеррард вернулся в «Ливерпуль»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вернулся в стан мерсисайдцев и будет работать тренером в клубной академии.

    «Круг замкнулся. Я возвращаюсь туда, где все начиналось. «Ливерпуль» предоставил мне отличный шанс попробовать себя в роли тренера, реализовать весь свой накопившийся опыт в работе с молодыми игроками», – сказал экс-капитан сборной Англии.

    Отметим, что Джеррард в общей сложности провел за «Ливерпуль» 690 матчей, забил 180 мячей и отдал 100 голевых передач. В последнее время он выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», а осенью прошлого года объявил о завершении игровой карьеры.

    Источник: Twitter

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    20.01.2017 22:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +367

      gigs84 21 января 2017, 18:36

      Красава!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 21 января 2017, 08:39

      и там где начало, там и конец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 21 января 2017, 01:55

      Супер, свои должны быть дома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 21 января 2017, 01:23

      С возвращением, легенда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 января 2017, 01:00

      Всё движется по спирали......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 21 января 2017, 00:59

      Скоро,как Зидан,будет основу тренировать!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 января 2017, 00:47

      Джеррард легенда энфилда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 21 января 2017, 00:32

      Энфилд своих не отпускает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 21 января 2017, 00:26

      нормалёк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 21 января 2017, 00:03

      Почему блудный сын, сделал немного бобла и обратно в свой строй, уважуха!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > melnicn 21 января 2017, 00:40

      он уходить не хотел...

      0
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