Джеррард вернулся в «Ливерпуль»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вернулся в стан мерсисайдцев и будет работать тренером в клубной академии.

«Круг замкнулся. Я возвращаюсь туда, где все начиналось. «Ливерпуль» предоставил мне отличный шанс попробовать себя в роли тренера, реализовать весь свой накопившийся опыт в работе с молодыми игроками», – сказал экс-капитан сборной Англии.

Отметим, что Джеррард в общей сложности провел за «Ливерпуль» 690 матчей, забил 180 мячей и отдал 100 голевых передач. В последнее время он выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», а осенью прошлого года объявил о завершении игровой карьеры.