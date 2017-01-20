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Джеррард вернулся в «Ливерпуль»

20 января 2017, 22:32
16

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вернулся в стан мерсисайдцев и будет работать тренером в клубной академии.

«Круг замкнулся. Я возвращаюсь туда, где все начиналось. «Ливерпуль» предоставил мне отличный шанс попробовать себя в роли тренера, реализовать весь свой накопившийся опыт в работе с молодыми игроками», – сказал экс-капитан сборной Англии.

Отметим, что Джеррард в общей сложности провел за «Ливерпуль» 690 матчей, забил 180 мячей и отдал 100 голевых передач. В последнее время он выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», а осенью прошлого года объявил о завершении игровой карьеры.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Джеррард Стивен
Комментарии (16)
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doktor 100
1484941500
Блудный сын.
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Александр 13
1484943389
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ЛЕГЕНДА!!! You"ll never walk alone!!!
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Shpion23
1484943827
Чуете кто после Клоппа будет?))
Ответить
liverpool19861986
1484944257
С возвращением кэп!!!!!
Ответить
liverpool19861986
1484949582
Скоро,как Зидан,будет основу тренировать!!
Ответить
GeorgeXIII
1484949655
Всё движется по спирали......
Ответить
Kulima
1484951036
С возвращением, легенда!
Ответить
firs04
1484952955
Супер, свои должны быть дома
Ответить
Kenny McCormick
1484977169
и там где начало, там и конец.
Ответить
gigs84
1485013003
Красава!
Ответить
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