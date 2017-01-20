В расположение «Анжи» прибыл защитник «Црвены Звезды»

Известный в России по выступлением за «Мордовию» и «Амкар» защитник Томас Фибел примкнул к махачкалинскому «Анжи», находящемуся на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В настоящее время уроженец Гваделупы выступает в рядах сербской «Црвены Звезды» под началом бывшего главного тренера «Ростова» Миодрага Божовича. Именно Божович немногим ранее сообщил, что у Фибела есть вариант вернуться в Россию.

Отметим, что после 21-го тура в чемпионате Сербии «Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу.