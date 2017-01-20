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    Депай стал игроком «Лиона»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай стал игроком «Лиона». Сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро. Кроме того, еще 8 миллионов «красные дьяволы» могут заработать в качестве бонусов. Также английский клуб будет обладать правом первоочередного выкупа футболиста и cможет получить проценты от дальнейшей перепродажи.

    Напомним, Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года из ПСВ за 34 миллиона. В нынешнем сезоне голландец провел за «красных дьяволов» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Таблица зимних трансферов Лиги 1

    Источник: ФК «Лион»

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    20.01.2017 16:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +73

      Фесс 20 января 2017, 21:21

      Вовремя. Манчестер оказался ему не по зубам. Франция и Лион, то, что надо. Не уровень Англии, но и не проходной двор в обороне, как в Голландии.
      На всякий случай - приоритетное право на выкуп за МЮ.
      Так что все правильно. И для игрока, и для клуба.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 января 2017, 18:49

      поздравляю, удачи ему в новом клубе)

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 20 января 2017, 18:20

      а что в великий и могучий не пошел?не захотел новые сказки о старом слушать?)

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 января 2017, 17:40

      Эх, Мемфис, а я мечтал…

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 января 2017, 17:23

      Не знаю даже усиление ли это или нет Мемфис игрок хороший но последнии 2 года почти не играл.Я надеюсь что руководство Лиона знает что делает.Главное чтобы не получилось как у Эль-Шаарави в Монако.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 17:20

      О. Ещё одна эпопея кончилась. Напарник для Лаказетта. Тем более Саню чую снова захотят забрать многие клубы, так что может как и замена ему на будущее, если себя покажет и выкупят.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 20 января 2017, 17:14

      В Лионе прорвет

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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 января 2017, 16:49

      Дадут поиграть, но толку них не будет протер он задницу на лавке

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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 16:45

      Тут я думаю он заиграет.

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