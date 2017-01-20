Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай стал игроком «Лиона». Сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро. Кроме того, еще 8 миллионов «красные дьяволы» могут заработать в качестве бонусов. Также английский клуб будет обладать правом первоочередного выкупа футболиста и cможет получить проценты от дальнейшей перепродажи.

Напомним, Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года из ПСВ за 34 миллиона. В нынешнем сезоне голландец провел за «красных дьяволов» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Таблица зимних трансферов Лиги 1