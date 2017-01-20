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Депай стал игроком «Лиона»

20 января 2017, 16:12
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай стал игроком «Лиона». Сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро. Кроме того, еще 8 миллионов «красные дьяволы» могут заработать в качестве бонусов. Также английский клуб будет обладать правом первоочередного выкупа футболиста и cможет получить проценты от дальнейшей перепродажи.

Напомним, Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года из ПСВ за 34 миллиона. В нынешнем сезоне голландец провел за «красных дьяволов» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Таблица зимних трансферов Лиги 1

Источник: ФК «Лион»
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Манчестер Юнайтед Лион Депай Мемфис
Комментарии (9)
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doktor 100
1484919906
Тут я думаю он заиграет.
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artem 81
1484920176
Дадут поиграть, но толку них не будет протер он задницу на лавке
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dimon2602
1484921662
В Лионе прорвет
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alexis02lion
1484922030
О. Ещё одна эпопея кончилась. Напарник для Лаказетта. Тем более Саню чую снова захотят забрать многие клубы, так что может как и замена ему на будущее, если себя покажет и выкупят.
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hevbn 28
1484922223
Не знаю даже усиление ли это или нет Мемфис игрок хороший но последнии 2 года почти не играл.Я надеюсь что руководство Лиона знает что делает.Главное чтобы не получилось как у Эль-Шаарави в Монако.
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filosof sparty
1484923249
Эх, Мемфис, а я мечтал…
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tambovchanin
1484925627
а что в великий и могучий не пошел?не захотел новые сказки о старом слушать?)
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TY13R
1484927365
поздравляю, удачи ему в новом клубе)
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Фесс
1484936487
Вовремя. Манчестер оказался ему не по зубам. Франция и Лион, то, что надо. Не уровень Англии, но и не проходной двор в обороне, как в Голландии. На всякий случай - приоритетное право на выкуп за МЮ. Так что все правильно. И для игрока, и для клуба.
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