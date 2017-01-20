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  • Боккетти: «Если «Спартак» станет чемпионом России, готов дойти до Италии пешком»

Боккетти: «Если «Спартак» станет чемпионом России, готов дойти до Италии пешком»

20 января 2017, 14:14
37

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что готов дойти до Италии пешком, если по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России.

«На что я готов пойти, если «Спартак» возьмет золото? На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!» – сказал Боккетти.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом». В нынешнем сезоне Боккетти провел за красно-белых в чемпионате России 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (37)
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zadira56
1484912384
Сиди дома.Ходьба пешком не потребуется)
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каа
1484912440
Настолько не вериться что ли???..)))
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VVM1964
1484914943
ЗАПАСАЙСЯ ОБУВЬЮ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ - ОНА ТЕБЕ ПРИГОДИТСЯ .
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Dgad
1484915173
Не переживайте за него, это ему не потребуется,)
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yorgenbarenz
1484915392
Сальваторе лишнего сказал. За базар придётся отвечать....
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badryashev
1484916359
Теперь Бокетти будет делать все, чтобы Спартак проигрывал
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prtcs
1484919183
Парень уверен, что пешком ему не придеться идти.
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alll-1
1484929011
придется идти
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Nehdan4ik
1484937843
Пусть лучше конечно Спартак чемпионом станет чем Цска или Зенит )
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Небесная
1484940510
а за слова ответит, интересно? или сольется, типа, травму получил
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