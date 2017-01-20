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    Боккетти: «Если «Спартак» станет чемпионом России, готов дойти до Италии пешком»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что готов дойти до Италии пешком, если по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России.

    «На что я готов пойти, если «Спартак» возьмет золото? На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!» – сказал Боккетти.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом». В нынешнем сезоне Боккетти провел за красно-белых в чемпионате России 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2017 14:14
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +664

      Небесная 20 января 2017, 22:28

      а за слова ответит, интересно? или сольется, типа, травму получил

      2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 января 2017, 22:03

      Выходит Боккетти не совсем уверен - иначе так не говорил - а так придется домой пешком идти - или же он знает что в конце все сольют

      2
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 20 января 2017, 21:44

      ну а еще лучше конечно же Локомотив но это в этом сезоне не реально )

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 20 января 2017, 21:44

      Пусть лучше конечно Спартак чемпионом станет чем Цска или Зенит )

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Nehdan4ik 20 января 2017, 22:05

      это ты говоришь болелам Зенита и ЦСКА и думаешь они с тобой согласятся

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 20 января 2017, 19:39

      много желающих найдется составить компанию

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 20 января 2017, 19:16

      придется идти

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 20 января 2017, 18:47

      продать срочно куда-нибудь в ЛучЭнергию, пусть оттуда топает

      1
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > ИванЯ 20 января 2017, 22:10

      думаешь из Москвы моловата ему будет- обычно в таких случаях говрят уверенные люди если не победим то домой пойду пешком - видать не уверен

      1
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      ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ > ijgjr 21 января 2017, 00:16

      за это и продать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 января 2017, 18:05

      сам не верит )))

      1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 20 января 2017, 18:04

      Безумно, может и сбыться

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 20 января 2017, 18:03

      Только ради того, чтобы он пешком свалил буду болеть за Спартак))бу-га-га!

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