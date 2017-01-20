Боккетти: «Если «Спартак» станет чемпионом России, готов дойти до Италии пешком»

а за слова ответит, интересно? или сольется, типа, травму получил
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что готов дойти до Италии пешком, если по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России.
«На что я готов пойти, если «Спартак» возьмет золото? На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!» – сказал Боккетти.
Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом». В нынешнем сезоне Боккетти провел за красно-белых в чемпионате России 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.