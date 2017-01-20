Перейра: «Играть в сборной Уругвая – моя мечта»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра признался, что мечтает играть за сборную Уругвая.

«Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за российской Премьер-лигой, считают ее недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы «Боруссию», то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.

Принял бы я предложение аутсайдера из Италии? Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить. А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в еврокубках. Но пока что надо победить «Фенербахче», очень серьезного соперника», – сказал Перейра.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Фенербахче» пройдет в четверг, 16 февраля.