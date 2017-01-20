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    Перейра: «Играть в сборной Уругвая – моя мечта»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра признался, что мечтает играть за сборную Уругвая.

    «Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за российской Премьер-лигой, считают ее недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы «Боруссию», то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.

    Принял бы я предложение аутсайдера из Италии? Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить. А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в еврокубках. Но пока что надо победить «Фенербахче», очень серьезного соперника», – сказал Перейра.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Фенербахче» пройдет в четверг, 16 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 января 2017, 14:44

      для сборной стабильности маловато

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