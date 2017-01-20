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    «Милан» арендует Деулофеу с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов

    Переговоры «Эвертона» и «Милана» о трансфере испанского полузащитника Жерара Деулофеу вышли на финишную прямую, сообщает Sky Sports. Итальянцы арендуют 22-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов евро.

    Ожидается, что Деулофеу станет единственной покупкой «Милана» в январское трансферное окно из-за проблемного процесса передачи прав на клуб китайским инвесторам. В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 08:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 20 января 2017, 13:27

      Лучше бы Миральяса тогда взяли, дешевле обойдется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 20 января 2017, 12:07

      !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 20 января 2017, 11:00

      дико нестабильный игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 января 2017, 08:58

      Баласт берут

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