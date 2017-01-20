«Милан» арендует Деулофеу с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов

Переговоры «Эвертона» и «Милана» о трансфере испанского полузащитника Жерара Деулофеу вышли на финишную прямую, сообщает Sky Sports. Итальянцы арендуют 22-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов евро.

Ожидается, что Деулофеу станет единственной покупкой «Милана» в январское трансферное окно из-за проблемного процесса передачи прав на клуб китайским инвесторам. В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.