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Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

19 января 2017, 21:19
9

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев, по имеющейся информации, согласовал свой переход в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб в связи с резким сокращением финансирования расстается с дорогостоящими футболистами по обоюдному согласию, предоставляя им статус свободных агентов.

Яковлеву предлагалось пойти на пересмотр контракта, однако хавбек решил откликнуться на предложение «Крыльев».

Напомним, что Яковлев уже выступал в Самаре, будучи арендованным у «Спартака». Всего за «Крылья Советов» он сыграл 50 матчей, забил 10 мячей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Крылья Советов Яковлев Павел
Комментарии (9)
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stifn1
1484850241
Есть еще порох Пашка, давай играй только)))
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stifn1
1484850310
Кстати ссылка на Яковлева не правильная , там 19 летний защитник какой-то
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alll-1
1484850968
Удачи
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АЛЕКС 58
1484852879
помнишь с чего началось? я пожелал удачи Гончаренко,а ты меня минуснул.Зря!
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doktor 100
1484855547
для крыльев это усиление
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Михас007
1484861162
хороший был парень
Ответить
emdroof
1484897596
Ну и правильно, в Крыльях он как свой, главное игровой практики побольше, еще молодой и талант есть, может подрасти еще
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h3LL1k
1484906300
ну в этот раз давай уже подольше поиграй задолбал туда сюда гонять))) Паша верим в тебя!!!
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Victor.Vings
1484910970
Будем надеяться в Крыльях наберет форму, будет хороший нап. Для нас это усиление в атаке. Надеюсь на долго :-)
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