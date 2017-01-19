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    Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев, по имеющейся информации, согласовал свой переход в «Крылья Советов».

    Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб в связи с резким сокращением финансирования расстается с дорогостоящими футболистами по обоюдному согласию, предоставляя им статус свободных агентов.

    Яковлеву предлагалось пойти на пересмотр контракта, однако хавбек решил откликнуться на предложение «Крыльев».

    Напомним, что Яковлев уже выступал в Самаре, будучи арендованным у «Спартака». Всего за «Крылья Советов» он сыграл 50 матчей, забил 10 мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 21:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 20 января 2017, 14:16

      Будем надеяться в Крыльях наберет форму, будет хороший нап. Для нас это усиление в атаке. Надеюсь на долго :-)

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 января 2017, 12:58

      ну в этот раз давай уже подольше поиграй задолбал туда сюда гонять))) Паша верим в тебя!!!

      -1
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      Рейтинг: +80

      emdroof 20 января 2017, 10:33

      Ну и правильно, в Крыльях он как свой, главное игровой практики побольше, еще молодой и талант есть, может подрасти еще

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 20 января 2017, 00:26

      хороший был парень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 22:52

      для крыльев это усиление

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 19 января 2017, 22:07

      помнишь с чего началось? я пожелал удачи Гончаренко,а ты меня минуснул.Зря!

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 21:36

      Удачи

      1
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      Рейтинг: -17

      stifn1 19 января 2017, 21:25

      Кстати ссылка на Яковлева не правильная , там 19 летний защитник какой-то

      -1
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      Рейтинг: -17

      stifn1 19 января 2017, 21:24

      Есть еще порох Пашка, давай играй только)))

      1
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