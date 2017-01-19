Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев, по имеющейся информации, согласовал свой переход в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб в связи с резким сокращением финансирования расстается с дорогостоящими футболистами по обоюдному согласию, предоставляя им статус свободных агентов.

Яковлеву предлагалось пойти на пересмотр контракта, однако хавбек решил откликнуться на предложение «Крыльев».

Напомним, что Яковлев уже выступал в Самаре, будучи арендованным у «Спартака». Всего за «Крылья Советов» он сыграл 50 матчей, забил 10 мячей.