Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Будем надеяться в Крыльях наберет форму, будет хороший нап. Для нас это усиление в атаке. Надеюсь на долго :-)
Нападающий «Анжи» Павел Яковлев, по имеющейся информации, согласовал свой переход в «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб в связи с резким сокращением финансирования расстается с дорогостоящими футболистами по обоюдному согласию, предоставляя им статус свободных агентов.
Яковлеву предлагалось пойти на пересмотр контракта, однако хавбек решил откликнуться на предложение «Крыльев».
Напомним, что Яковлев уже выступал в Самаре, будучи арендованным у «Спартака». Всего за «Крылья Советов» он сыграл 50 матчей, забил 10 мячей.