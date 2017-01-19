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    «Зенит» в прошлом сезоне заработал больше чемпиона Англии

    По информации аналитической компании Deloitte, петербургский «Зенит» заработал в прошлом сезоне 196 миллионов евро.

    Россияне расположились на 17-й строчке рейтинга, опередив чемпиона Англии-2015/16 – «Лестер» (172 миллиона).

    По данным отчета, «Зенит» заработал 40,4 миллиона на трансляциях своих игр, 10,3 миллиона на посещаемости и 145,8 миллиона на продажах.

    Лидером рейтинга является «Манчестер Юнайтед» (689 миллионов). Второе и третье место у «Барселоны» и «Реала» (по 620 миллионов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 10:39
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 20 января 2017, 15:04

      Как я гляжу,Зенит самая популярная команда России,кто бы что не говорил.Любая ТОПовая новость собирает больше комментариев,чем любой другой клуб за неделю

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > GoldPlayFIFARus9 20 января 2017, 15:11

      Нет проблем.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2017, 16:58

      По-моему кто-то пиздит... На продажах игроков была 100 за тот год и этот, учитывая кудрявого. Халк - 55, Гарай - 20, Кудрявый - 21... Даже сотки не будет... Откуда ещё полтос взяли хз... Походу контора тоже с некоторыми командами сотрудничает, чтобы помочь им искусственно повысить имидж.

      2
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 > ivanthebest 20 января 2017, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лол. Под "продажами" вообще могут игроки не значится.Речь не только о игроках,ещё есть такие темы как клубная атрибутика,продажи всякой фигни на самом стадионе(чай, булочки, коньяк,какие нибудь элитные яства и т.п...). К примеру тот же МЮ заработал только от продаж футболок с Иброй больше 100 лямов баксов.Ты слишком поверхностно смотришь на вещи

      -4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > GoldPlayFIFARus9 20 января 2017, 21:25

      Какая глубокая статистика!))) Сколько игровых футболок Зенита ты покупаешь за сезон? И как ты думаешь сколько таких футболок (цена 4000 руб.) покупают болельщики Зенита, если средняя ЗП по стране 20 тыс.???

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 19 января 2017, 14:08

      Прикольно)

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 января 2017, 12:32

      Забавно, что многие ресурсы публикуют одну и ту же информацию...Да,согласно отчёту Deloitte, Зенит обосновался на 17-й строчке по объёму ВЫРУЧКИ, а не прибыли (это во-первых), однако куда интересней другое...Среди первой 20-ки у Зенита самый низкий доход от посещаемости - 10, 3 млн евро...Для сравнения: у идущих следом Вест Хема, Интера и Лестера показатели выше...Ровно такая же картина и по телетрансляциям - Зенит собрал меньше всех - 40,4 млн евро. У Вест Хема доходы от прав на показ матчей составили 115,9 млн евро(60% всех доходов), у Интера - 98,6 млн евро (73.7% всех доходов), у Лестера - 126,6 млн евро (74% всех доходов)...Отсюда вывод, Зенит попал в этот список благодаря т. н. "коммерческой деятельности", а другими словами - за счёт удачных трансферов (один Халк принёс клубу 55 млн евро)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > ProstoPolzovatel 19 января 2017, 12:47

      Согласен,это разовый момент за счёт продаж в Китай.На самом деле Зенит и все наши клубы глубоко в низу.По доходам от телентрансляций,посещаемости,продаж атрибутики наши лидеры не в состоянии бороться даже с аутсайдерами апл и не только апл.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Жак Ширак Обама 19 января 2017, 13:57

      Так статья для нашего сравнения и написана.Манчестер,Лестер не апл?Это информация к размышлению, и про наш рынок тоже.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > ProstoPolzovatel 19 января 2017, 14:10

      Ну естественно у европейских клубов доход от посещаемости выше. Уровень зарплат в европейских странах и уровень жизни повыше. Потому и билеты на футбол стоят дороже чем у нас.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > vvv246 20 января 2017, 21:29

      К сожалению, "питаясь" из бюджета, наши клубы не заинтересованы в посещаемости. Денег дадут при любом раскладе. Поэтому, у нас нет по-настоящему профессиональных клубов (кроме Краснодара).

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > la verdad 15 февраля 2017, 16:58

      Не из бюджета, а от спонсора. Не путай, это разные вещи. К тому же Зенит вышел на самоокупаемость.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2017, 12:32

      МЮ не смотря на рекордные покупки всё равно первый!Можно позавидовать их менеджменту.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 января 2017, 12:11

      Ну то что продажи, тобишь спонсор в порядке, мы и без вас знаем…

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 19 января 2017, 11:52

      ооо заголовок то, прям ппц как будто в прошлом году выиграл кто то из большой пятерки))))смешно просто....у Лестера финансирования я думаю не как у Зенита...и щас он занимает законное место...

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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 19 января 2017, 11:44

      да хорошо это

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 января 2017, 11:16

      Это были бы крутые цифры, если не принимать в расчёт госкомпанию- спонсора. Если бы Зенит отказался от поддержки Газпрома и продолжил бы столько зарабатывать - это было бы достойно уважения.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Жак Ширак Обама 19 января 2017, 12:16

      Ну, во первых: научись выражать свои мысли без оскорблений, если интеллект позволит.
      Во вторых: именно твои комментарии, похожи на комментарии дегенерата.
      В третьих: многие (не все) клубы в РФПЛ жрут госбабло, но Зенит первый из них - он жрет миллиарды.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > la verdad 19 января 2017, 12:38

      Статья вообще то о зароботке клуба а не о госбабле.Все на госбабле так или иначе,только одни получают больше - другие меньше.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Gullit 76 19 января 2017, 13:45

      Не все!!! Есть и исключения. Например: Цска, Краснодар, Анжи, частично можно добавить Спартак.
      А с остальными клубами - согласен, на гос. средства.

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Parham 19 января 2017, 13:51

      Да нет исключений,если смотреть глубже!Все берут у гос-ва -экономика,политика,бизнес взаимосвязаны.Наши миллионеры откуда по твойму деньги нахапали?

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Gullit 76 19 января 2017, 15:08

      Ну что-то про нахапанный бизнес( государственный) у Гинера и Галицкого - я не слышал и не видел!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Parham 19 января 2017, 17:46

      Ты не совсем понял что я имел в виду.Например Лукойл (было гос предприятие,Аликперов заказывал самолёт на весь город и привозил,выбивал зарплату на весь город и не только) - и теперь это его предприятие.Почему ты думаешь что остальные действовали иначе?Разница только в способах,а смысл один - отжать что плохо лежит.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 января 2017, 10:56

      Прежде, чем продать, что-то ненужное, надо, что-то купить ненужное.
      Смешной заработок, так любой клуб в РФС будет много зарабатывать, если
      Газпром будет давать на покупку игроков 145.8 миллионов евро каждой команде.

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