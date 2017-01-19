«Зенит» в прошлом сезоне заработал больше чемпиона Англии

По информации аналитической компании Deloitte, петербургский «Зенит» заработал в прошлом сезоне 196 миллионов евро.

Россияне расположились на 17-й строчке рейтинга, опередив чемпиона Англии-2015/16 – «Лестер» (172 миллиона).

По данным отчета, «Зенит» заработал 40,4 миллиона на трансляциях своих игр, 10,3 миллиона на посещаемости и 145,8 миллиона на продажах.

Лидером рейтинга является «Манчестер Юнайтед» (689 миллионов). Второе и третье место у «Барселоны» и «Реала» (по 620 миллионов).