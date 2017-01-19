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«Зенит» в прошлом сезоне заработал больше чемпиона Англии

19 января 2017, 10:39
34

По информации аналитической компании Deloitte, петербургский «Зенит» заработал в прошлом сезоне 196 миллионов евро.

Россияне расположились на 17-й строчке рейтинга, опередив чемпиона Англии-2015/16 – «Лестер» (172 миллиона).

По данным отчета, «Зенит» заработал 40,4 миллиона на трансляциях своих игр, 10,3 миллиона на посещаемости и 145,8 миллиона на продажах.

Лидером рейтинга является «Манчестер Юнайтед» (689 миллионов). Второе и третье место у «Барселоны» и «Реала» (по 620 миллионов).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (34)
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Parham
1484811883
Вот, вот а завидники во всём винят зеньку за проедание "народных" денег!!!
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kykyi
1484812298
После того, как начнет платить за аренду стадиона 1 р в год, вообще войдет в тройку.
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LOKOfanatik19
1484812553
Ман Юнайтед как всегда на высоте по заработку, соответственно тратит больше всех(но свои)
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vgarakh
1484812591
Прежде, чем продать, что-то ненужное, надо, что-то купить ненужное. Смешной заработок, так любой клуб в РФС будет много зарабатывать, если Газпром будет давать на покупку игроков 145.8 миллионов евро каждой команде.
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la verdad
1484813788
Это были бы крутые цифры, если не принимать в расчёт госкомпанию- спонсора. Если бы Зенит отказался от поддержки Газпрома и продолжил бы столько зарабатывать - это было бы достойно уважения.
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Benifacto
1484815971
ооо заголовок то, прям ппц как будто в прошлом году выиграл кто то из большой пятерки))))смешно просто....у Лестера финансирования я думаю не как у Зенита...и щас он занимает законное место...
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filosof sparty
1484817088
Ну то что продажи, тобишь спонсор в порядке, мы и без вас знаем…
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ProstoPolzovatel
1484818342
Забавно, что многие ресурсы публикуют одну и ту же информацию...Да,согласно отчёту Deloitte, Зенит обосновался на 17-й строчке по объёму ВЫРУЧКИ, а не прибыли (это во-первых), однако куда интересней другое...Среди первой 20-ки у Зенита самый низкий доход от посещаемости - 10, 3 млн евро...Для сравнения: у идущих следом Вест Хема, Интера и Лестера показатели выше...Ровно такая же картина и по телетрансляциям - Зенит собрал меньше всех - 40,4 млн евро. У Вест Хема доходы от прав на показ матчей составили 115,9 млн евро(60% всех доходов), у Интера - 98,6 млн евро (73.7% всех доходов), у Лестера - 126,6 млн евро (74% всех доходов)...Отсюда вывод, Зенит попал в этот список благодаря т. н. "коммерческой деятельности", а другими словами - за счёт удачных трансферов (один Халк принёс клубу 55 млн евро)
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ivanthebest
1484834329
По-моему кто-то пиздит... На продажах игроков была 100 за тот год и этот, учитывая кудрявого. Халк - 55, Гарай - 20, Кудрявый - 21... Даже сотки не будет... Откуда ещё полтос взяли хз... Походу контора тоже с некоторыми командами сотрудничает, чтобы помочь им искусственно повысить имидж.
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GoldPlayFIFARus9
1484913866
Как я гляжу,Зенит самая популярная команда России,кто бы что не говорил.Любая ТОПовая новость собирает больше комментариев,чем любой другой клуб за неделю
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